Гройсман розповів, коли українські дороги будуть у "дуже гарному стані"
"За 3-5 років українські дороги будуть у дуже гарному стані. В Україні 95% доріг було зруйновано. "Укравтодор" був у боргах, нічого не працювало, проектів будівництва та ремонту шляхів не було. Ми розблокували рахунки "Укравтодору", замінили керівництво, почали запускати проекти. Українські дороги зміняться кардинально", – повідомив Гройсман.
Глава уряду нагадав, що у 2016 році було збудовано та відремонтовано 928 км доріг, у 2017 році вдвічі більше – 2177 км доріг, а на 2018 рік заплановано майже 47 млрд грн на будівництво і ремонт доріг.
Нагадаємо, 1 січня в Україні запрацював Дорожній фонд.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у 2018 році планується відремонтувати 300 км столичних доріг.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що український уряд виконує всі свої обіцянки.
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