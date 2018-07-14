Гройсман: Щодня "війна з контрабандою" приносить до бюджету 70-80 млн грн

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман стверджує, що оголошена урядом "війна з контрабандою" привела до зростання надходжень на 70-80 млн грн на добу.

Таку заяву він зробив у ефірі ТРК "Україна" в суботу, 14 липня.

Постанова, що відкрила Міністерству внутрішніх справ доступ до митної бази та дала змогу проводити аналітичну роботу, була ухвалена Кабміном 21 червня.

"Я вам наведу приклад того, наскільки ми вже зараз маємо підвищення надходжень до державного бюджету. 70-80 мільйонів плюс щодня - це 2-2,400 млрд на місяць. Ми розуміємо, що ефективність буде тільки підвищуватися. Я вам наведу просто приклад. До того, як ми почали нові заходи боротьби з контрабандою запроваджувати, платіж, наприклад, по одному й тому самому товару - це іграшки. Розмитнення відбувалася за ціною 4800 доларів за контейнер. Сьогодні той самий контейнер, ті самі іграшки - 8700. Уявляєте різницю? 4800 і 8700 у доларах - це колосальні ресурси, які йшли мимо бюджету. Наступне. Наприклад, тканини завозять в Україну. До наших заходів, які припиняють різноманітне впровадження схем - 12500 доларів контейнер, той самий контейнер розмитнюється вже за 21340 доларів. І таких прикладів я можу навести масу", - цитує Гройсмана прес-служба уряду.

За його словами, втрати контрабандистів - колосальні, тому Кабмін стикається із шаленим опором.

"Я вже відчуваю, що ці схеми народжували десятки мільярдів тіньових грошей. Ви уявляєте, що на нас зараз накинуть, щоб нас зупинити, відвернути нашу увагу, не дати нам впроваджувати ті заходи, які ми запланували і вже реалізуємо. Боротьба триває. Боротьба дуже складна, непроста", - сказав Гройсман.

Нагадаємо, що на початку липня Кабінет міністрів запропонував ввести кримінальну відповідальність за контрабанду товарів. У разі ухвалення законопроекту №8543 у Верховній Раді стаття 201 Кримінального кодексу припускатиме покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років за контрабанду товарів в значних розмірах (понад 500 неоподатковуваних мінімумів), від 5 до 12 років - за контрабанду товарів у великих розмірах (понад 2000 неоподатковуваних мінімумів), від 8 до 15 років - за контрабанду товарів у особливо великих розмірах (понад 5000 неоподатковуваних мінімумів).