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Гройсман сказав, які підприємства пропонує уряд для приватизації

Головними цілями приватизації є залучення інвестицій, розвиток конкуренції, підвищення ефективності компаній
Уряд наполягає на необхідності таких державних підприємств, як "Центренерго ", Об’єднана гірничо-хімічна корпорація, Одеський нафтопереробний завод, Одеський припортовий завод, "Укспирт", "Укргазбанк".
Гройсман сказав, які підприємства пропонує уряд для приватизації Фото: УНІАН

Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання Національної ради реформ при Президенті, на якому було представлено законопроект щодо приватизації, повідомляє Урядовий портал.

"До приватизації пропонуємо великі підприємства і підприємства, які працюють в нерегульованих галузях. У їх числі – держкомпанія "Центренерго" на весну 2018 року, Об’єднана гірничо-хімічна корпорація, ДПЗКУ, Аграрний фонд, Одеський нафтопереробний завод, який повернуто в держвласність, ОПЗ, Укргазбанк, "Турбоатом", "Укрспирт" та інші", - сказав Гройсман.

За словами глави уряду, головними цілями приватизації – залучення інвестицій, розвиток конкуренції, підвищення ефективності компаній.

На думку прем’єр-міністра, стратегічними та державними в Україні мають залишитися не більше сотні компаній, які можна модернізувати, корпоратизувати та перевести на нові стандарти менеджменту, які збільшать прибуток підприємств, а решта – понад 3 тисячі об’єктів - мають бути поділені на концесійні (з правом оренди) або такі, що підлягають приватизації.

Зазначимо. що Україна може залучити додаткові інвестиції та поліпшити економічне зростання через продаж неефективних державних підприємств.

Фонд державного майна має намір виставити на приватизацію 5 державних вугільних підприємств до кінця 2017 року, зараз готуються документи і визначається, хто здійснюватиме продаж.

Відтак, Фонд держмайна розробив законопроект про приватизацію (№7066), в якому пропонує продавати об'єкти по 1 грн, якщо на них тричі не буде попиту за ринковою вартістю.

 

 

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12 09 2017 20:37
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