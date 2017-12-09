Гройсман сказав, які підприємства пропонує уряд для приватизації

Уряд наполягає на необхідності таких державних підприємств, як "Центренерго ", Об’єднана гірничо-хімічна корпорація, Одеський нафтопереробний завод, Одеський припортовий завод, "Укспирт", "Укргазбанк".

Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання Національної ради реформ при Президенті, на якому було представлено законопроект щодо приватизації, повідомляє Урядовий портал.

"До приватизації пропонуємо великі підприємства і підприємства, які працюють в нерегульованих галузях. У їх числі – держкомпанія "Центренерго" на весну 2018 року, Об’єднана гірничо-хімічна корпорація, ДПЗКУ, Аграрний фонд, Одеський нафтопереробний завод, який повернуто в держвласність, ОПЗ, Укргазбанк, "Турбоатом", "Укрспирт" та інші", - сказав Гройсман.

За словами глави уряду, головними цілями приватизації – залучення інвестицій, розвиток конкуренції, підвищення ефективності компаній.

На думку прем’єр-міністра, стратегічними та державними в Україні мають залишитися не більше сотні компаній, які можна модернізувати, корпоратизувати та перевести на нові стандарти менеджменту, які збільшать прибуток підприємств, а решта – понад 3 тисячі об’єктів - мають бути поділені на концесійні (з правом оренди) або такі, що підлягають приватизації.

Зазначимо. що Україна може залучити додаткові інвестиції та поліпшити економічне зростання через продаж неефективних державних підприємств.