Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Гройсман спрогнозував зростання середньої зарплати в 2019 році до 10,5 тисяч гривень

Станом на 1 листопада 2018 року в Україні середня зарплата була на рівні 9,2 тисяч гривен
Середня зарплата за підсумками 2019 року перевищить 10,5 тисяч гривень.
Гройсман спрогнозував зростання середньої зарплати в 2019 році до 10,5 тисяч гривень Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

"Наш макропрогноз розраховує, що в наступному році це буде 10,5 тисяч грн, але я думаю, що ми збільшимо середню заробітну плату, і вона буде більш 10,5 тисяч грн за результатами 2019 року", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в інтерв'ю Інтерфакс- Україна .

Гройсман також додав, що станом на 1 листопада 2018 року в Україні середня зарплата була на рівні 9,2 тисяч гривень.

"Я думаю, що близько 10 тисяч грн буде в цьому році", - резюмував глава українського уряду.

Додамо, що мінімальна зарплата з січня 2019 року в Україні становитиме 4170 грн, після підвищення на 12,1%.

Також український уряд зобов’язався обмежити зростання заробітних плат державним службовцям у 2019 році в рамках консолідації бюджетних витрат на безпеку та інфраструктуру.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 12 2018 11:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.