Гройсман спрогнозував зростання середньої зарплати в 2019 році до 10,5 тисяч гривень
"Наш макропрогноз розраховує, що в наступному році це буде 10,5 тисяч грн, але я думаю, що ми збільшимо середню заробітну плату, і вона буде більш 10,5 тисяч грн за результатами 2019 року", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в інтерв'ю Інтерфакс- Україна .
Гройсман також додав, що станом на 1 листопада 2018 року в Україні середня зарплата була на рівні 9,2 тисяч гривень.
"Я думаю, що близько 10 тисяч грн буде в цьому році", - резюмував глава українського уряду.
Додамо, що мінімальна зарплата з січня 2019 року в Україні становитиме 4170 грн, після підвищення на 12,1%.
Також український уряд зобов’язався обмежити зростання заробітних плат державним службовцям у 2019 році в рамках консолідації бюджетних витрат на безпеку та інфраструктуру.
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