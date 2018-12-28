Гройсман спрогнозував зростання середньої зарплати в 2019 році до 10,5 тисяч гривень

Станом на 1 листопада 2018 року в Україні середня зарплата була на рівні 9,2 тисяч гривен

Середня зарплата за підсумками 2019 року перевищить 10,5 тисяч гривень.

"Наш макропрогноз розраховує, що в наступному році це буде 10,5 тисяч грн, але я думаю, що ми збільшимо середню заробітну плату, і вона буде більш 10,5 тисяч грн за результатами 2019 року", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в інтерв'ю Інтерфакс- Україна .

Гройсман також додав, що станом на 1 листопада 2018 року в Україні середня зарплата була на рівні 9,2 тисяч гривень.

"Я думаю, що близько 10 тисяч грн буде в цьому році", - резюмував глава українського уряду.

Додамо, що мінімальна зарплата з січня 2019 року в Україні становитиме 4170 грн, після підвищення на 12,1%.