Гройсман: Ситуація з газом в Україні є повністю контрольованою

Також Гройсман заявив, що переконаний в тому, що РФ виконає рішення Стокгольмського арбітражу

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що ситуація з газом в Україні є повністю контрольованою.

"Сьогодні мав розмову з віце-президентом Єврокомісії з питань енергетики, ми координували дії з нашими європейськими партнерами. Перш за все я хочу сказати, що ситуація є абсолютно контрольованою. Жодних негативних явищ відбуватися не буде", - зазначив Гройсман в ході брифінгу, який транслював "112 Україна".

Прем'єр-міністр України відзначив, що покладає частину відповідальності за газову кризу на НАК "Нафтогаз":

"Хоча нам потрібно було ввести раніше запланований план, який передбачає відповідно економію споживання для того, щоб збалансувати систему. Потрібно було, розуміючи, що Росія повинна виконувати рішення Стокгольмського арбітражу, потрібно було зробити лаг 10-14 днів запасу. Працювати з європейськими постачальниками, щоб відповідним чином забезпечити м'який режим. Цього НАК не зробив і в цьому є проблема", - додав він.

"Сьогодні всі технічні спеціалісти працюють, план, який був сформований на такі випадки, вступив у дію на 5 днів. Ми робимо все для того, щоб ситуацію на вівторок включно вивести на штатний режим. І найголовніше, я ще раз підкреслюю, ситуація абсолютно контрольована", - додав прем'єр.

Також Гройсман заявив, що переконаний в тому, що РФ виконає рішення Стокгольмського арбітражу:

"Я переконаний в тому, що Росія вимушена і буде виконувати рішення міжнародного арбітражу. Воно є обов’язковим до виконання. Я не бачу жодних причин чи жодних можливостей, як цього уникнути. Всьому свій час, але рішення буде реалізовано", - додав Гройсман.

Нагадаємо, що російський "Газпром" вирішив не постачати газ НАК "Нафтогаз України" з 1 березня і повернув отриману передоплату. За 15 хвилин до початку поставки газу "Газпром" повідомив, що передумав, знизив на 20% тиск у газопроводах на своєму боці системи і звів до мінімуму продаж газу іншим клієнтам.

НАК "Нафтогаз Україна" закликала українців економити газ – зменшити температуру в приміщеннях. Зокрема, Міністерство енергетики та вугільної промисловості ввело тимчасове обмеження споживання газу через дисбаланс в 15-20 млн кубів на добу.

Згодом глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія збирається "негайно почати" в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з "Нафтогазом України" на поставку і транзит газу.

У відповідь Президент України Петро Порошенко запевнив, що контракт не буде розірвано. За слвоами Президента, контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" не можна розірвати в односторонньому порядку.