Гройсман: у нейтральних водах Чорного моря очікують розмитнення тисячі контейнерів
"4 тисячі контейнерів у нейтральних водах стоять, не заходять, не розмитнюються. Їм кажуть "почекайте, домовимося". Не домовимося - розмитнюйте, заїжджайте в Україну, продавайте товар за чесною ціною, платіть податки в бюджет", - сказав Гройсман на засіданні уряду в середу, 4 липня.
Глава уряду навів цифри, які свідчать про збільшення надходжень уже в червні. Тільки по Одеській митниці відрахування за кожний контейнер - залежно від товару - зросли від 5 до 10 тис. гривень. За деякими товарними групами відрахування зросли вдвічі. Загальний обсяг розмитнення з 20 по 26 червня становив 498 млн гривень за 1 тис. 112 контейнерів.
"Беремо тільки Одеську митницю. З 20 по 26 червня, в той час, коли ми почали напрацьовувати рішення за тими схемами, розмитнено 1 тис. 112 контейнерів з товарами на загальну суму 498 млн гривень", - наголосив Гройсман.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що боротьба з контрабандою привнесла в державний бюджет у 2017 році 79 млрд гривень.
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