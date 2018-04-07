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Гройсман: у нейтральних водах Чорного моря очікують розмитнення тисячі контейнерів

Власники вантажів сподіваються "домовитися" з митницею
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що в нейтральних водах Чорного моря перебуває близько 4 тис. контейнерів, які не розмитнюють, а "чекають, що домовимося".
Гройсман: у нейтральних водах Чорного моря очікують розмитнення тисячі контейнерів Фото: unn.com.ua

"4 тисячі контейнерів у нейтральних водах стоять, не заходять, не розмитнюються. Їм кажуть "почекайте, домовимося". Не домовимося - розмитнюйте, заїжджайте в Україну, продавайте товар за чесною ціною, платіть податки в бюджет", - сказав Гройсман на засіданні уряду в середу, 4 липня.

Глава уряду навів цифри, які свідчать про збільшення надходжень уже в червні. Тільки по Одеській митниці відрахування за кожний контейнер - залежно від товару - зросли від 5 до 10 тис. гривень. За деякими товарними групами відрахування зросли вдвічі. Загальний обсяг розмитнення з 20 по 26 червня становив 498 млн гривень за 1 тис. 112 контейнерів.

"Беремо тільки Одеську митницю. З 20 по 26 червня, в той час, коли ми почали напрацьовувати рішення за тими схемами, розмитнено 1 тис. 112 контейнерів з товарами на загальну суму 498 млн гривень", - наголосив Гройсман.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що боротьба з контрабандою привнесла в державний бюджет у 2017 році 79 млрд гривень.

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04 07 2018 13:52
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