Гройсман у жовтні отримав "подвійну ставку" завдяки надбавкам за інтенсивність праці

Прем'єр-міністру нарахували надбавку за інтенсивність праці в розмірі посадового окладу

Заробітна платня прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана за жовтень становила 36,9 тисяч гривень.

Про це повідомили в секретаріаті Кабінету Міністрів у відповідь на запит "Українських Новин".

У жовтні Гройсману нарахували 36 935 грн, з них посадовий оклад – 8 182 грн, надбавка за вислугу років – 6 545 грн, надбавка за інтенсивність праці – 8 182 грн, індексація – 468 грн, на відрядження – 3 559 грн.

Сума утриманих податків становила 7 202 грн.

Фактична сума, отримана прем'єром, – 29 733 грн.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін за жовтень отримав майже 100 тис. грн надбавок і матеріальної допомоги.

Загальна сума зарплатних боргів на підприємствах, в установах і організаціях державного сектору в Україні становить 2,56 млрд грн, третину з яких становлять борги працівникам економічно активних підприємств.