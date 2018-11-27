Гройсман у жовтні отримав "подвійну ставку" завдяки надбавкам за інтенсивність праці
Про це повідомили в секретаріаті Кабінету Міністрів у відповідь на запит "Українських Новин".
У жовтні Гройсману нарахували 36 935 грн, з них посадовий оклад – 8 182 грн, надбавка за вислугу років – 6 545 грн, надбавка за інтенсивність праці – 8 182 грн, індексація – 468 грн, на відрядження – 3 559 грн.
Сума утриманих податків становила 7 202 грн.
Фактична сума, отримана прем'єром, – 29 733 грн.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін за жовтень отримав майже 100 тис. грн надбавок і матеріальної допомоги.
Загальна сума зарплатних боргів на підприємствах, в установах і організаціях державного сектору в Україні становить 2,56 млрд грн, третину з яких становлять борги працівникам економічно активних підприємств.
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