Гройсман "відчитав" чиновника Чернігівської ОДА, бо він його неуважно слухав
Гройсман побачив, що Сахневич неуважно слухає і займається чимось стороннім, і попросив його повторити останні декілька тез свого виступу, чого заступник губернатора зробити не зміг.
"Ви неуважно слухали, що сказав прем'єр-міністр. Прем'єр-міністр говорив про національну економіку. Я думаю, що вам потрібно прийняти рішення і знайти собі іншу... Голові адміністрації напишіть заяву про звільнення... Я з вами працювати не буду", - сказав Гройсман, повідомляють "Українські новини".
"Я говорю про національну економіку, про дітей у дитячих садках, а ви сидите, ляси точите", - обурився Гройсман.
Сахневич визнав свою неуважність і вибачився перед прем'єр-міністром.
"Вибачатися будете перед своєю дружиною, якщо, не дай Бог, зробите щось не так", - відповів на це Гройсман.
Пізніше на брифінгу Гройсман додав, що не має наміру ініціювати звільнення Сахневича. Водночас він зазначив, що залишає це питання на розсуд голови Чернігівської обладміністрації Валерія Кулича.
Нагадаємо, у червні Гройсман розкритикував мера Львова Андрія Садового за неспроможність самотужки вирішити проблему накопичення сміття в місті.
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