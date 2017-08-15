Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Гройсман "відчитав" чиновника Чернігівської ОДА, бо він його неуважно слухав

Сахневич визнав свою неуважність і вибачився перед прем'єр-міністром
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зробив догану першому заступникові голови Чернігівської обласної державної адміністрації Леоніду Сахневичу, який не надто уважно слухав його виступ на селекторній нараді з підготовки навчальних закладів до 2017/2018 навчального року.
Гройсман "відчитав" чиновника Чернігівської ОДА, бо він його неуважно слухав Володимир Гройсман. Фото: Artyushenko / ZN.ua

Гройсман побачив, що Сахневич неуважно слухає і займається чимось стороннім, і попросив його повторити останні декілька тез свого виступу, чого заступник губернатора зробити не зміг.

"Ви неуважно слухали, що сказав прем'єр-міністр. Прем'єр-міністр говорив про національну економіку. Я думаю, що вам потрібно прийняти рішення і знайти собі іншу... Голові адміністрації напишіть заяву про звільнення... Я з вами працювати не буду", - сказав Гройсман, повідомляють "Українські новини".

"Я говорю про національну економіку, про дітей у дитячих садках, а ви сидите, ляси точите", - обурився Гройсман.

Сахневич визнав свою неуважність і вибачився перед прем'єр-міністром.

"Вибачатися будете перед своєю дружиною, якщо, не дай Бог, зробите щось не так", - відповів на це Гройсман.

Пізніше на брифінгу Гройсман додав, що не має наміру ініціювати звільнення Сахневича. Водночас він зазначив, що залишає це питання на розсуд голови Чернігівської обладміністрації Валерія Кулича.

Нагадаємо, у червні Гройсман розкритикував мера Львова Андрія Садового за неспроможність самотужки вирішити проблему накопичення сміття в місті.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 08 2017 15:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.