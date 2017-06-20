Гройсман відправив у Львів комісію для вирішення сміттєвої кризи

Кабінет міністрів України направив до Львова урядову комісію на чолі з віце-прем'єром Геннадієм Зубком, яка повинна знайти вихід із сміттєвої кризи, в якій опинилося місто.

"Завтра я направляю туди віце-прем'єр-міністра з питань регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка, який очолить комісію Мінекології, ДСНС. Учора ввечері я дав доручення Олегові Синютці, голові адміністрації, організувати зустріч із мерами. Будемо просити їх, щоб вони допомогли і прийняли сміття зі Львова на тимчасовій основі", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, інформує "LB.ua".

"Будемо допомагати очищати Львів від сміття", - наголосив Гройсман.

Нагадаємо, що Комісія з надзвичайних ситуацій Львова в понеділок, 19 червня, повторно попросила Президента Петра Порошенка і Кабінет Міністрів ввести режим надзвичайної екологічної ситуації в місті.

Попереднє звернення Садового залишилося без відповіді. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що допоміг Львову чим зміг.

Відзначимо, що в історії незалежної України було два випадки, коли Президент оголошував надзвичайну екологічну ситуацію, і обидва рази це був Віктор Ющенко. 2008 року через липневий паводок зоною лиха було оголошено окремі райони Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей. 2010 року зоною лиха оголосили Калуш і прилеглі села Кропивники і Сівку-Калуську через негативні наслідки видобутку калійних солей.

У Львові вже рік тривають проблеми з вивезенням сміття. Відколи через пожежу закрили міське звалище, Львів з великими труднощами вивозить сміття на інші полігони.

21 квітня 2017 року влада Львова за участю представників Кабміну та Львівської ОДА підписали сміттєвий меморандум з 20 містами області. Побутові відходи зі Львова впродовж двох найближчих років повинні були приймати полігони цих міст.

9 червня Садовий заявив, що Львів обдурили і меморандум не виконується. Він також прямо звинуватив в організації сміттєвої блокади центральну владу в особі Президента Петра Порошенка і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.