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Гройсман відреагував на заяву Путіна: Пропоную разом із флотом повернути Крим

"Готові прийняти найближчим часом"
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прокоментував заяву президента Росії про можливість повернення захопленої росіянами в Криму військової техніки українських Військово-морських сил.
Гройсман відреагував на заяву Путіна: Пропоную разом із флотом повернути Крим Володимир Гройсман. Фото: ztnews.com.ua

Про це повідомляє "112 Україна".

Гройсман запропонував Путіну разом із військовою технікою українського флоту повернути Україні Крим.

"Зустрічна пропозиція президенту Російської Федерації: пропоную разом із флотом повернути Крим. Готові прийняти найближчим часом", - сказав глава українського уряду.

Нагадаємо, 11 січня Володимир Путін заявив, що Росія готова повернути Україні її військову техніку з окупованого Криму.

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко розкритикувала заяву Путіна, наголосивши, що Україна не продає Крим за кораблі.

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