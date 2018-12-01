ПОЛІТИКА НОВИНИПрем'єр-міністр України Володимир Гройсман прокоментував заяву президента Росії про можливість повернення захопленої росіянами в Криму військової техніки українських Військово-морських сил.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гройсман відреагував на заяву Путіна: Пропоную разом із флотом повернути Крим
"Готові прийняти найближчим часом"
Володимир Гройсман. Фото: ztnews.com.ua
Про це повідомляє "112 Україна".
Гройсман запропонував Путіну разом із військовою технікою українського флоту повернути Україні Крим.
"Зустрічна пропозиція президенту Російської Федерації: пропоную разом із флотом повернути Крим. Готові прийняти найближчим часом", - сказав глава українського уряду.
Нагадаємо, 11 січня Володимир Путін заявив, що Росія готова повернути Україні її військову техніку з окупованого Криму.
Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко розкритикувала заяву Путіна, наголосивши, що Україна не продає Крим за кораблі.
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