Гройсман: відставка Данилюка не вплине на міжнародні переговори
"Я думаю, що його поведінка була просто неадекватною, неприйнятною. Я бачу, що кожен раз, коли він виступав, він сам постійно плутався у показах: усі причини кожен день були різними. Тому, повірте мені, він просто шукав причину, як виправдати свої неадекватні кроки. Але то вже історія", – розповів глава уряду, передає "112 Україна".
Гройсман нагадав, що давав Данилюку два тижні на "виправлення помилок".
"Але якщо він цього не бажав робити – я прийняв рішення і вважаю його абсолютно правильним", – зазначив він.
На запитання, чи не вплине відставка Данилюка на переговори із західними партнерами, він відповів: "Я не думаю, що треба постать міністра фінансів колишнього, його роль у сучасній українській політиці перебільшувати. У жодному разі це ніяк не вплине ні на переговорний процес, ні продовження або початок реформ".
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні в четвер призначив Оксану Маркарову виконувачкою обов'язків міністра фінансів.
Як відомо, 7 червня Верховна Рада звільнила міністра фінансів Олександра Данилюка, який публічно посварився з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та поскаржився на нього західним партнерам.
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