Гройсман: відставка Данилюка не вплине на міжнародні переговори

Глава уряду переконаний, що вчора Данилюк намагався в Раді виправдатися, але його виступ вийшов "неадекватним"

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман назвав поведінку Олександра Данилюка під час виступу у Верховній Раді 7 червня "неадекватною" і "неприйнятною". Водночас, як стверджує прем'єр, його відставка ніяк не вплине на міжнародні переговори

"Я думаю, що його поведінка була просто неадекватною, неприйнятною. Я бачу, що кожен раз, коли він виступав, він сам постійно плутався у показах: усі причини кожен день були різними. Тому, повірте мені, він просто шукав причину, як виправдати свої неадекватні кроки. Але то вже історія", – розповів глава уряду, передає "112 Україна".

Гройсман нагадав, що давав Данилюку два тижні на "виправлення помилок".

"Але якщо він цього не бажав робити – я прийняв рішення і вважаю його абсолютно правильним", – зазначив він.

На запитання, чи не вплине відставка Данилюка на переговори із західними партнерами, він відповів: "Я не думаю, що треба постать міністра фінансів колишнього, його роль у сучасній українській політиці перебільшувати. У жодному разі це ніяк не вплине ні на переговорний процес, ні продовження або початок реформ".

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні в четвер призначив Оксану Маркарову виконувачкою обов'язків міністра фінансів.

Як відомо, 7 червня Верховна Рада звільнила міністра фінансів Олександра Данилюка, який публічно посварився з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та поскаржився на нього західним партнерам.