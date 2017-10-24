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Гройсман відсторонив в.о. голови Держгеокадастру

Про це прем'єр-міністр сказав після скаргу на "смотрящих" від Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про відсторонення від служби виконуючого обов'язки голови Держгеокадастру Олега Цвяха.
Гройсман відсторонив в.о. голови Держгеокадастру Фото: з вільних джерел

"Я чекаю від вас до кінця дня конкретні факти, конкретні прізвища тих, хто є "смотрящими" в ваших районах і областях. Це перше і просив би мені сьогодні це надати. Пане Цвях, з даної хвилини ви відсторонені від виконання своїх обов'язків. Завтра я звернуся до Генеральної прокуратури і НАБУ порушити проти вас справу, проти всіх ваших керівників районних управлінь, розслідувати її і ви будете сидіти", - заявив в ході засідання Ради регіонального розвитку, трансляцію вів телеканал "112 Україна".

Він наголосив, що "смотрящі" залишились в далекому 2013 році і від того, що ви робите сьогодні, ви паразитуєте на тлі нашої держави".

"І вам прощення немає. Винний - будете сидіти", - заявив Гройсман.

Президент Петро Порошенко після цього сказав, що "підтримує такі підходи".

"Ні я, ні уряд, ні коаліція ніяких "смотрящих" не назначає і ніякого відношення до них немає. І терпіти їх не буде", - наголосив Порошенко.

 

 

 

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24 10 2017 16:18
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