Під час візиту прем'єр-міністр зустрінеться із заступником генсека НАТО

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відвідає штаб-квартиру НАТО в Брюсселі 9 лютого.

Про це повідомляє прес-служба Альянсу.

"Заступник генерального секретаря НАТО пані Роуз Геттемюллер зустрінеться з прем'єр-міністром України паном Володимиром Гройсманом у штаб-квартирі НАТО в четвер, 9 лютого 2017", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що після зустрічі 15:15 за київським часом заплановано спільний вихід Гройсмана і Геттемюллер до преси.

Зазначимо. що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 9-10 лютого здійснить візит в інституції ЄС і НАТО в Брюсселі.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що має намір провести в Україні референдум, на який буде винесено питання про вступ в НАТО.

У свою чергу заступник голови Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв заявив, що референдум з питання вступу в НАТО відбудеться тоді, коли Україна досягне відповідності критеріям Альянсу.