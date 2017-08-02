Гройсман відвідає штаб-квартиру НАТО в Брюсселі 9 лютого
Про це повідомляє прес-служба Альянсу.
"Заступник генерального секретаря НАТО пані Роуз Геттемюллер зустрінеться з прем'єр-міністром України паном Володимиром Гройсманом у штаб-квартирі НАТО в четвер, 9 лютого 2017", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що після зустрічі 15:15 за київським часом заплановано спільний вихід Гройсмана і Геттемюллер до преси.
Зазначимо. що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 9-10 лютого здійснить візит в інституції ЄС і НАТО в Брюсселі.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що має намір провести в Україні референдум, на який буде винесено питання про вступ в НАТО.
У свою чергу заступник голови Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв заявив, що референдум з питання вступу в НАТО відбудеться тоді, коли Україна досягне відповідності критеріям Альянсу.
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