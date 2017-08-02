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Гройсман відвідає штаб-квартиру НАТО в Брюсселі 9 лютого

Під час візиту прем'єр-міністр зустрінеться із заступником генсека НАТО
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відвідає штаб-квартиру НАТО в Брюсселі 9 лютого.
Гройсман відвідає штаб-квартиру НАТО в Брюсселі 9 лютого Фото:112.ua

Про це повідомляє прес-служба Альянсу.

"Заступник генерального секретаря НАТО пані Роуз Геттемюллер зустрінеться з прем'єр-міністром України паном Володимиром Гройсманом у штаб-квартирі НАТО в четвер, 9 лютого 2017", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що після зустрічі 15:15 за київським часом заплановано спільний вихід Гройсмана і Геттемюллер до преси.

Зазначимо. що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 9-10 лютого здійснить візит в інституції ЄС і НАТО в Брюсселі.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що має намір провести в Україні референдум, на який буде винесено питання про вступ в НАТО.

У свою чергу заступник голови Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв заявив, що референдум з питання вступу в НАТО відбудеться тоді, коли Україна досягне відповідності критеріям Альянсу.

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08 02 2017 22:14
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