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Гройсман відвідав гірників, які постраждали внаслідок вибуху на шахті "Степова"

Двоє з двадцяти потерпілих гірників зараз перебувають у важкому стані
Під час візиту у Львівську область у зв'язку з надзвичайною ситуацією на шахті "Степова" прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відвідав у міській лікарні Червонограда потерпілих гірників.
Гройсман відвідав гірників, які постраждали внаслідок вибуху на шахті "Степова" Фото: 112.ua

"Сталася жахлива трагедія. Я сьогодні тут для того, щоб висловити свої співчуття сім'ям загиблих і прийняти оперативно, саме тут на місці, всі рішення, які необхідні, щоб подбати про сім'ї загиблих. Головне, не тільки розібратися в тому, що сталося, а зробити правильні висновки", -  повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Гройсман поспілкувався з потерпілими у надзвичайній ситуації, а також лікарями щодо стану госпіталізованих.

Зазначимо, за даними ДержНС, станом на ранок 3 березня гірників перевели у львівську лікарню. "В опікове відділення 8-ї клінічної лікарні м. Львова з травмами та опіками різного ступеня тяжкості госпіталізовано 20 осіб, з яких 2 у важкому стані", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що 2 березня на шахті №10 "Степова" підприємства "Львіввугілля" пролунав вибух, який призвів до обвалення гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці - 34 гірники, з яких вісім загинули.

Поліція відкрила кримінальну справу за ч. 2 ст. 272 ("Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). 

Згодом, стало відомо, що причиною трагедії на шахті на Львівщині стала пожежа, а не вибух.

Усі гірники, які після вибуху залишилися під землею, підняті на поверхню, повідомляє ДСНС. У зв'язку з трагедією, в Україні оголошено жалобу.

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03 03 2017 09:57
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