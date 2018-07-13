Гройсман вступився за водіїв на єврономерах

"Ніяких репресій не буде, ми вас захистимо і не дамо в образу"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв переговорити з керівництвом поліції, щоб ті не чіпали власників автомобілів на єврономерах.

Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Жодних репресій бути не може… І тому я сьогодні проведу розмову і з Національною поліцією, і з ким необхідно, щоб до врегулювання законодавства ніхто не кошмарив людей в цьому питанні", - заявив прем'єр.

При цьому він звернувся до власників європейських авто із закликом не порушувати громадський порядок.

"Ніяких репресій не буде, ми вас захистимо і не дамо в образу. Але просимо вас дотримуватися закону, правил дорожнього руху. І я глибоко переконаний в тому, що питань не буде", - додав він.

Як відомо, 11 липня центр Києва заблокували водії автомобілів на єврономерах в рамках "Акції за захист і доступне розмитнення".