Гройсман вступився за водіїв на єврономерах
Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
"Жодних репресій бути не може… І тому я сьогодні проведу розмову і з Національною поліцією, і з ким необхідно, щоб до врегулювання законодавства ніхто не кошмарив людей в цьому питанні", - заявив прем'єр.
При цьому він звернувся до власників європейських авто із закликом не порушувати громадський порядок.
"Ніяких репресій не буде, ми вас захистимо і не дамо в образу. Але просимо вас дотримуватися закону, правил дорожнього руху. І я глибоко переконаний в тому, що питань не буде", - додав він.
Як відомо, 11 липня центр Києва заблокували водії автомобілів на єврономерах в рамках "Акції за захист і доступне розмитнення".
12 липня, водії автомобілів на єврономер в рамках "Акції за захист і доступну розмитнення" на вул. Грушевського в Києві заблокували виходи з Верховної Ради та пошкодили автомобіль одного з депутатів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії