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Гройсман вступився за водіїв на єврономерах

"Ніяких репресій не буде, ми вас захистимо і не дамо в образу"
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв переговорити з керівництвом поліції, щоб ті не чіпали власників автомобілів на єврономерах.
Гройсман вступився за водіїв на єврономерах Фото: unian.ua

Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Жодних репресій бути не може… І тому я сьогодні проведу розмову і з Національною поліцією, і з ким необхідно, щоб до врегулювання законодавства ніхто не кошмарив людей в цьому питанні", - заявив прем'єр.

При цьому він звернувся до власників європейських авто із закликом не порушувати громадський порядок.

"Ніяких репресій не буде, ми вас захистимо і не дамо в образу. Але просимо вас дотримуватися закону, правил дорожнього руху. І я глибоко переконаний в тому, що питань не буде", - додав він.

Як відомо, 11 липня центр Києва заблокували водії автомобілів на єврономерах в рамках "Акції за захист і доступне розмитнення".

12 липня, водії автомобілів на єврономер в рамках "Акції за захист і доступну розмитнення" на вул. Грушевського в Києві заблокували виходи з Верховної Ради та пошкодили автомобіль одного з депутатів.

 

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13 07 2018 10:44
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