Гройсман вважає, що мінімальна зарплата в 10 тис грн може змусити українців не виїжджати за кордон

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, як уряд збирається вирішувати проблему трудової міграції українців.

"Що людям потрібно: нормальна робота, нормальна освіта, нормальна медицина і безпека. Ми як уряд виставляємо для себе ці пріоритети як порядок денний для роботи. Змінити все за один день дуже важко. Я б хотів домогтися високої зарплати в Україні, доступності якісної освіти, особливо для робочих професій. У нас парадоксальна ситуація – люди з вищою освітою не можуть знайти для себе роботу, водночас як кваліфіковані робочі кадри настільки затребувані. Ви зустрінетеся з бізнесом – бізнес скаже вам, що у них є на сьогодні брак кваліфікованих кадрів. Але скільки можна було тримати людей на мінімальній зарплаті в 1400 грн? Це було просто нереально", – заявив Володимир Гройсман на телеканалі "Україна", повідомляє "Сегодня".

Прем'єр-міністр також розповів, якою повинна бути мінімальна зарплата в Україні, щоб люди не хотіли виїжджати за кордон.

"Середня зарплата в Україні, на мій погляд, уже при цьому курсі нацвалюти повинна вже до кінця цього року становити 10 тисяч гривень. Я вважаю, що це - реальний показник, який може створювати відповідну конкурентність... Зарплата має ключове значення. Ми не підняли мінімальну зарплату й одразу оголосили, що це – прорив. Ні, ми почали це робити: 1450 грн була мінімальна зарплата, зараз – 3723 грн, а пройшло приблизно півтора року, і ми будемо йти далі. Ми будемо створювати умови для того, щоб економіка належним чином працювала і людина отримувала гідну зарплату за свою працю", – заявив Володимир Гройсман.

Коментуючи твердження про те, що зростання зарплат в Україні сьогодні робить вплив на інфляцію, Володимир Гройсман зазначив:

"Насправді, інфляційні процеси – це комплексна проблема, і це не тільки проблема підвищення зарплат. Я вважаю, що на інфляцію мінімально вплинуло підвищення мінімальної зарплати вдвічі... Але, якщо ми подивимося статистичні дані, то реальна зарплата зросла на 19%, номінальна – на 37%. Але і цього недостатньо".

Прем'єр-міністр розповів, що довести мінімальну зарплату в Україні до 10 тисяч гривень цьогоріч не вийде, за словами Володимира Гройсмана, "український бізнес, особливо малий і середній, повинен мати можливість виплачувати такі зарплати".

"Я дуже зацікавлений в тому, щоб люди жили краще, але я – реаліст, я не той, хто може розповісти, що завтра буде краще. Популістів люди бачили в своєму житті вже дуже багато – коли обіцяли все і всіх, але ніколи не робили. Подивіться на дороги, які завжди обіцяли робити і не робили – а я обіцяв, і ми робимо це. Подивіться на зарплати, пенсії – це не те, що я хотів би, але я точно ставлю напрямок, куди ми йдемо. І я впевнений, що через кілька років наша економіка буде більш сильною, а українці будуть відчувати впевненість у завтрашньому дні", – зазначив Володимир Гройсман.

Нагадаємо, що віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив, що в Україні існують тисячі вакансій із заробітною платою в понад 15 тис грн.