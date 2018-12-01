Гройсман вважає, що Парасюка потрібно позбавити недоторканності

Прем'єр зазначив, що зняти депутатську недоторканність з Парасюка може Верховна Рада

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман засуджує поведінку народного депутата Володимира Парасюка та вважає, що його треба позбавити недоторканності та притягнути до відповідальності.

Таку думку він висловив на зустрічі з ветеранами підприємства "Азовсталь" в рамках робочої поїздки у м. Маріуполь, відповідаючи на запитання громадян про те, чому Парасюк і досі є народним депутатом, повідомляє "Укрінформ".

"Це великий сором, коли людна, уповноважена від держави, дозволяє собі таку поведінку. Я хочу сказати що тут і слабкість в тому числі правоохоронної системи", - сказав Гройсман.

Він зазначив, що зняти депутатську недоторканність з Парасюка може Верховна Рада, але якби такі питання вирішував уряд та прем’єр-міністр, то його б вже давно вирішили.

Нагадаємо, минулого місяця нардеп Володимир Парасюк вдарив двох поліцейських під час оголошення рішення Апеляційного суду Маріуполя щодо запобіжного заходу підозрюваним у розбійному нападі двом екс-добровольцям.

У березні Володимир Парасюк нібито з погрозами і лайкою почав ображати поліцейських і намагався своїми діями спровокувати бійку на блокпості при в'їзді у Слов'янськ.

В свою чергу, Президент України Петро Порошенко заявив, що нардеп Володимир Парасюк повинен нести відповідальність за свою поведінку.