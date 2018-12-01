Гройсман вважає, що Парасюка потрібно позбавити недоторканності
Таку думку він висловив на зустрічі з ветеранами підприємства "Азовсталь" в рамках робочої поїздки у м. Маріуполь, відповідаючи на запитання громадян про те, чому Парасюк і досі є народним депутатом, повідомляє "Укрінформ".
"Це великий сором, коли людна, уповноважена від держави, дозволяє собі таку поведінку. Я хочу сказати що тут і слабкість в тому числі правоохоронної системи", - сказав Гройсман.
Він зазначив, що зняти депутатську недоторканність з Парасюка може Верховна Рада, але якби такі питання вирішував уряд та прем’єр-міністр, то його б вже давно вирішили.
Нагадаємо, минулого місяця нардеп Володимир Парасюк вдарив двох поліцейських під час оголошення рішення Апеляційного суду Маріуполя щодо запобіжного заходу підозрюваним у розбійному нападі двом екс-добровольцям.
У березні Володимир Парасюк нібито з погрозами і лайкою почав ображати поліцейських і намагався своїми діями спровокувати бійку на блокпості при в'їзді у Слов'янськ.
В свою чергу, Президент України Петро Порошенко заявив, що нардеп Володимир Парасюк повинен нести відповідальність за свою поведінку.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- ФОТО 20 найвражаючих кадрів Євромайдану, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків