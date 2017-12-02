Гройсман вважає, що зараз не час відмовлятися від вугілля з непідконтрольних територій на Донбасі

За його словами, ціни на тепло та електроенергію вже є достатньо важкими для українців

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що вугілля з непідконтрольних територій на Донбасі потрібне Україні, адже припинення його постачання може призвести до проблем з електроенергією на українській території.

"Блокування постачання вугілля, якому немає альтернативи, я думаю, якщо ви запитаєте у експертів, вони скажуть, це означає тільки єдине – зупинка та віялові відключення по всій території України. Чи потрібно доводити до цього – я вважаю, що ні", – сказав прем’єр-міністр у неділю у вечірньому ефірі каналу "Україна", повідомляє Укрінформ.

За його словами, Україна споживає 24 млн тонн енергетичного вугілля, з них 9 млн тонн вугілля групи "А", яке використовується на ТЕС, видобувається на непідконтрольній території.

"А куди постачається електроенергія? У будинки, домівки, квартири українських громадян", – додав Гройсман.

Прем’єр-міністр підкреслив, що чимало великих українських міст отоплюються саме вугіллям, тому якщо хтось заявляє, що треба переходити на газ, то має розуміти – це призведе до ще одного зростання цін на тепло або на електроенергію.

"Я взагалі вважаю, що сьогодні ціни є достатньо важкими для українських громадян", – додав він.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Кабінет Міністрів має намір зняти залежність від вугілля із зони АТО за три роки.

Нагадаємо, народний депутат від фракції БПП Ігор Кононенко заявив, що Україні сьогодні під силу відмовитися від закупівлі вугілля на непідконтрольних територіях Донбасу. 16 грудня віце-прем'єр-міністр з питань АТО і окупованих територій Володимир Кістіон заявив про те, що Україна отримує в рік до 9 млн тонн вугілля з окупованих територій Донбасу.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що в Україні є достатньо ресурсів для того, щоб відмовитися від вугілля антрацитової групи, яке надходить з Донбасу, це коштуватиме 15 млрд грн.