Гройсман вимагає реакції РНБО та НБУ, щодо заяви "Сбербанку" про прийняття паспортів "ДНР/ЛНР"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує на швидку реакцію РНБО та НБУ у зв'язку з ситуацією, що склалася зі "Сбербанком Росії", який почав приймати так звані "паспорти", видані самопроголошеними "ЛНР" і "ДНР".

"Я вчора розмовляв на цю тему з президентом, з головою НБУ. Сьогодні така робота ведеться. Зараз з'ясовуються юридичні підстави, чи це так насправді. Якщо так, я думаю, що НБУ і РНБО дуже швидко відреагують, і президент, на цю ситуацію. І ця відповідь буде дуже-дуже адекватною. Дуже правильно, що ви підняли це питання. Це просто неприпустимо, коли бандитські організації, підтримувані Росією, мало того, що повидавали їм якийсь "вовчий квиток", і хто його визнаватиме, але і в тому числі фінансові інститути в такі брудні історії замішані. Я думаю, що швидко розберемося. Те, що потрібно буде від уряду, я думаю, ми тут одностайні, що приймемо всі необхідні рішення в підтримку. Як член РНБО і колеги РНБО теж чітко і швидко відреагують на ці речі", - сказав прем'єр, інформує "112.ua".

Нагадаємо, російський Сбєрбанк приступив до обслуговування в своїх відділеннях клієнтів, що надають "паспорти" громадян так званих "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки".

Зазначимо, що раніше російські ЗМІ повідомляли, що банки РФ не обслуговують власників цих "паспортів" незважаючи на указ Путіна.

18 лютого президент Росії Владімір Путін підписав указ про визнання документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Таким чином, Росія фактично визнала паспорти так званих самоназваних "ЛНР" та "ДНР".