Гройсман вимагає в міністерств забезпечити якнайшвидше виконання умов Угоди про асоціацію з ЄС
На засіданні Кабміну Гройсман наголосив, що звіти про виконання планів розглядатимуть щомісяця, інформує сайт Кабміну.
"Кожне міністерство має свої завдання для виконання положень УА з ЄС. Я всіх ціную, готовий усім допомагати. Але якщо "пульс" угоди покаже, що хтось із вас і ваші міністерства не виконують завдання, то, висловлюючись медичним терміном, буду доводити вас до "тахікардії", - сказав Гройсман.
Прем'єр доручив проаналізувати графік, плани, зони відповідальності, всю законодавчу базу, яку потрібно міняти.
Він також повідомив, що для контролю виконання угоди було створено спеціальний офіс віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
"Угоду буде виконано, тут немає жодного сумніву. Питання лише в тому, наскільки ефективно і швидко", - зазначив прем'єр.
Нагадаємо, що Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.
Президент України Петро Порошенко заявив, що російська влада намагалася зірвати процес підписання угоди про асоціацію між Європейським союзом і Україною.
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