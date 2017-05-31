Гройсман вимагає в міністерств забезпечити якнайшвидше виконання умов Угоди про асоціацію з ЄС

"Угоду буде виконано, тут немає жодного сумніву", - зазначив прем'єр

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зажадав від усіх міністерств забезпечити якнайшвидше виконання умов Угоди про асоціацію з Європейським Союзом і нагадав про персональну відповідальність за виконання євроінтеграційних заходів.

На засіданні Кабміну Гройсман наголосив, що звіти про виконання планів розглядатимуть щомісяця, інформує сайт Кабміну.

"Кожне міністерство має свої завдання для виконання положень УА з ЄС. Я всіх ціную, готовий усім допомагати. Але якщо "пульс" угоди покаже, що хтось із вас і ваші міністерства не виконують завдання, то, висловлюючись медичним терміном, буду доводити вас до "тахікардії", - сказав Гройсман.

Прем'єр доручив проаналізувати графік, плани, зони відповідальності, всю законодавчу базу, яку потрібно міняти.

Він також повідомив, що для контролю виконання угоди було створено спеціальний офіс віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

"Угоду буде виконано, тут немає жодного сумніву. Питання лише в тому, наскільки ефективно і швидко", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, що Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Президент України Петро Порошенко заявив, що російська влада намагалася зірвати процес підписання угоди про асоціацію між Європейським союзом і Україною.

З 2014 року Угода про асоціацію працювала в тимчасовому режимі.