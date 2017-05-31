Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Гройсман вимагає в міністерств забезпечити якнайшвидше виконання умов Угоди про асоціацію з ЄС

"Угоду буде виконано, тут немає жодного сумніву", - зазначив прем'єр
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зажадав від усіх міністерств забезпечити якнайшвидше виконання умов Угоди про асоціацію з Європейським Союзом і нагадав про персональну відповідальність за виконання євроінтеграційних заходів.
Гройсман вимагає в міністерств забезпечити якнайшвидше виконання умов Угоди про асоціацію з ЄС Володимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

На засіданні Кабміну Гройсман наголосив, що звіти про виконання планів розглядатимуть щомісяця, інформує сайт Кабміну.

"Кожне міністерство має свої завдання для виконання положень УА з ЄС. Я всіх ціную, готовий усім допомагати. Але якщо "пульс" угоди покаже, що хтось із вас і ваші міністерства не виконують завдання, то, висловлюючись медичним терміном, буду доводити вас до "тахікардії", - сказав Гройсман.

Прем'єр доручив проаналізувати графік, плани, зони відповідальності, всю законодавчу базу, яку потрібно міняти.

Він також повідомив, що для контролю виконання угоди було створено спеціальний офіс віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

"Угоду буде виконано, тут немає жодного сумніву. Питання лише в тому, наскільки ефективно і швидко", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, що Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Президент України Петро Порошенко заявив, що російська влада намагалася зірвати процес підписання угоди про асоціацію між Європейським союзом і Україною.

З 2014 року Угода про асоціацію працювала в тимчасовому режимі.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 05 2017 15:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв

Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв'ю з радником Мінсоцполітики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.