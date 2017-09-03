Гройсман виступив за імпорт електроенергії
"Наша енергетична незалежність має дуже велике значення для нашої країни", - наголосив Гройсман, повідомляє Урядовий портал.
Він наголосив, що уряд минулого року докладав зусилля для зменшення енергетичної залежності країни. Зокрема, було сформовано і затверджено концепцію розвитку газовидобувної галузі України до 2020 року, що передбачає зміцнення потужностей видобутку українського газу і зменшення імпорту.
Говорячи про реформування енергетичного сектору, він зауважив необхідність формування комплексного підходу, що дозволить викорінити наявні проблеми. Зокрема, на його переконання, потрібна чітка стратегія наведення ладу щодо діяльності та утримання шахт, запровадження прозорого ринку вугілля, вирішення питання імпорту електричної енергії.
Нагадаємо, згідно з розпорядженням уряду №103, надзвичайний стан в енергетиці України набув чинності з 16 лютого.
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