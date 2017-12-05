Гройсман визнав, що третину доріг погано відремонтували у минулому році

Зараз виконавці за свій рахунок почали відновлення та ліквідацію недоліків

Близько 30% ремонтних робіт, які проводилися на українських дорогах у минулому році, зроблено неякісно

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, інформує 112.ua.

"Роботи на дорогах ведуться по-різному. Я проїжджав на цих святах кілька регіонів, у тому числі за кермом, дивився, як ремонтують дороги, де досить ефективно, десь я бачу, так би мовити, "халява", недостатньо ефективно, ми коригуємо", - зазначив прем'єр-міністр.

За його словами, важливо, що створена інспекція, яка робить обстеження. Серед доріг, які були зроблені минулого року, знайдено 30% неякісної роботи, і зараз виконавці за свій рахунок почали відновлення та ліквідацію недоліків.

Нагадаємо, що у 2017 році У Київській області планують зробити 28,6 км дороги Н-01 Київ-Знамянка вартістю 50 млн євро, а також ділянку дороги між Києвом і Білою Церквою.

У Вінницькій області будуть робити дві ділянки об'їзної дороги обласного центру. Це 8 кілометрів на дорозі М-12 Стрий - Тернопіль - Кіровоград - Знамянка(110 млн гривень), а також 3,3 км дороги Т-02 Вінниця - Гнивань - Тиврів (45 млн гривень).

У Закарпатській області планують зробити 11 кілометрів дороги в районі села Велика Паладь (110 млн гривень).

В Одеській області продовжать ремонт дороги М-15 Одеса - Рені. "Загальна протяжність дороги - 290 км. Багато вже зробили минулого року, в цьому році будемо продовжувати на ділянці 80 км. Обсяг фінансування в цьому році - 924 млн гривень", - розповів Новак.

У Сумській області робитимуть 35 кілометрів дороги Т-19 Шостка - Кролевець(335 млн гривень).

У Тернопільській області повинні відремонтувати 25 кілометрів дороги М-19 на ділянці між Тернополем і Кременцем (256 млн гривень).

У Чернігівській області зроблять 8,5 км дороги М-01 на під'їзді до Чернігова(37 млн гривень).

У Полтавській і Дніпропетровській областях будуть робити Р-52 Дніпро - Решетилівка. Там заплановані три об'єкти: об'їзд сіл Петриківка і Лобойківка протяжністю 11,5 км (141 млн гривень), транспортна розв'язка на перетині з трасою М-22 Полтава - Олександрія (44 млн гривень) і шляхопровід (141 млн гривень).

У Запоріжжі планують доробити споруди 3, 4 и 5 нового моста (ділянка між правим берегом і Хортицею), а також повністю переробити проектну документацію в рамках нових технічних стандартів (250 млн гривень).

В Івано-Франківській області побудують міст за 28 млн гривень на дорозі Н-10 Стрий - Мамалига біля села Драгомирчани.