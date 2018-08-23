Гройсман: Я буду захищати керівництво ДФС та митниці
"Я вийшов у публічну площину, оголосив війну контрабанді разом з ДФС, МВС, Нацполіцією — аби припинили ввезення товарів за контрабандними схемами. Боротьба розпочалась. Нам непросто, адже у цих структурах також є "паршиві вівці", які сприяли схемам. Я буду захищати керівництво митниці і ДФС, які розпочали реальну боротьбу з контрабандою", - заявив Гройсман під час перебування у Луцьку, 23 серпня, інформує прес-служба уряду.
Також прем’єр зазначив, що протягом місяця глава ДФС оприлюднити результати розслідування фактів контрабанди лісу, які включатимуть прізвища конкретних людей та їхні посади.
"Дуже добре, що є такі керівники, як Продан, який сказав, що буде виконувати це завдання як завдання честі, попри те, що на нього та його родичів вже тиснуть", — додав Гройсман.
Також напередодні Мирослав Продан пов’язав заяву генпрокурора Луценка про те, що той збирає докази у справі про керівника ДФС, зі своєю боротьбою з контрабандою лісу.
Нагадаємо, що правоохоронці затримали у Києві за підозрою в отриманні хабара керівника одного з департаментів Державної фіскальної служби.
Також напередодні Мирослав Продан пов’язав заяву генпрокурора Луценка про те, що той збирає докази у справі про керівника ДФС, зі своєю боротьбою з контрабандою лісу.
16 липня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що має докази правопорушень Продана, які той здійснив уже будучи на посаді очільника ДФС.
"Наявних у мене матеріалів достатньо для того, щоб бути переконаним в наявності грубих правопорушень у пана Продана на посаді виконуючого обов`язки голови ДФС", — заявив Луценко
Сам Продан назвав заяву Луценка "фейковою".
18 липня Кабінет міністрів України дав доручення Державній аудиторській служби, Державній фіскальній службі, Держгеокадастру провести ретельні перевірки всіх лісгоспів України.
В той же час, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що не збирається усувати від обов’язків очільника ДФС Мирослава Продана.
Зазначимо, що у минулому Продан очолював вінницьку митницю.
Раніше Гройсман повідомляв, що боротьба з контрабандою щодня приносить українському бюджету додаткові 70-80 мільйонів гривень.
20 червня Кабінет міністрів запропонував ввести кримінальну відповідальність за контрабанду товарів. У разі ухвалення законопроекту №8543 у Верховній Раді стаття 201 Кримінального кодексу припускатиме покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років за контрабанду товарів в значних розмірах (понад 500 неоподатковуваних мінімумів), від 5 до 12 років - за контрабанду товарів у великих розмірах (понад 2000 неоподатковуваних мінімумів), від 8 до 15 років - за контрабанду товарів у особливо великих розмірах (понад 5000 неоподатковуваних мінімумів).
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