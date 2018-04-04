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Якби могли, то і в СНІДі звинуватили б, - Гройсман щодо звинувачень проти Супрун

"Як ще не додумалися, що вірус "Новачок" теж ви в міністерстві зробили!"
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман прокоментував результати вчорашнього засідання профільного комітету Верховної Ради, на якому в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун висловили недовіру.
Якби могли, то і в СНІДі звинуватили б, - Гройсман щодо звинувачень проти Супрун Фото: ukr.lb.ua

"Крім слів спасибі вам, Уляно, і вашій команді, я іншого сказати не можу. Я знаю, що вам непросто. Якби деякі могли, вони б провину і за ВІЛ/СНІД у світі поклали на Міністерство охорони здоров'я. Або ще якісь давні хвороби, яким по сто років, - теж сказали би, що ви винні. Як ще не додумалися, що вірус "Новачок" теж ви в Міністерстві зробили!" - заявив він на засіданні уряду в середу, інформує LB.ua.

Нагадаємо, під час засідання комітету нардеп Сергій Мельничук звинуватив Супрун в епідемії кору, якої насправді не було. Був спалах, які відбуваються циклічно що 4-6 років.

Інший депутат Тетяна Донець назвала Супрун відповідальною за зрив термінів будівництва дитячої клініки "Охматдит", хоча це сталося ще до Супрун, а наприкінці минулого року - при Супрун - прем'єр-міністр Володимир Гройсман увів перший новий корпус в експлуатацію.

Комітет ВР з питань охорони здоров'я рекомендував парламенту прийняти звернення до Кабінету Міністрів про відставку в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

 
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04 04 2018 13:14
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