Гройсман заборонив міністрам спілкуватися з представниками Росії без погодження з МЗС
"Прошу зауважити, колеги, що на такі речі (листування з представниками РФ, - ред.) ви повинні, по-перше, відразу реагувати. По-друге, ні в кого з вас немає мандату вести будь-які розмови з країною-агресором і ворогом нашим... І всі такі речі, запити провокаційні і так далі координувати з Міністерством закордонних справ. І діяти тільки в межах тих директивів і мандатів, які надає уряд", - сказав Гройсман на засіданні Кабінету міністрів, повідомляє 112.ua.
Зазначимо, що така вимога надійшла після інформації в одному з українських ЗМІ про листування міністра енергетики Ігоря Насалика з першим заступником директора корпорації "Росатом" Кирилом Комаровим щодо співпраці в сфері енергетики.
Сам Насалик під час засідання стверджував, що дана інформація є фейком і лист було направлено "не напряму, а до Міністерства закордонних справ". Крім того, за словами міністра, в листі йдеться не про можливу співпрацю, а про розірвання договорів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто