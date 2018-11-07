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Гройсман заборонив міністрам спілкуватися з представниками Росії без погодження з МЗС

Сам Насалик під час засідання стверджував, що дана інформація є фейком
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вимагає від міністрів погоджувати будь-яке спілкування з Російською Федерацією.
Гройсман заборонив міністрам спілкуватися з представниками Росії без погодження з МЗС Фото:112.ua

"Прошу зауважити, колеги, що на такі речі (листування з представниками РФ, - ред.) ви повинні, по-перше, відразу реагувати. По-друге, ні в кого з вас немає мандату вести будь-які розмови з країною-агресором і ворогом нашим... І всі такі речі, запити провокаційні і так далі координувати з Міністерством закордонних справ. І діяти тільки в межах тих директивів і мандатів, які надає уряд", - сказав Гройсман на засіданні Кабінету міністрів, повідомляє 112.ua. 

Зазначимо, що така вимога надійшла після інформації в одному з українських ЗМІ про листування міністра енергетики Ігоря Насалика з першим заступником директора корпорації "Росатом" Кирилом Комаровим щодо співпраці в сфері енергетики.

Сам Насалик під час засідання стверджував, що дана інформація є фейком і лист було направлено "не напряму, а до Міністерства закордонних справ". Крім того, за словами міністра, в листі йдеться не про можливу співпрацю, а про розірвання договорів.

 
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11 07 2018 12:57
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