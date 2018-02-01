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Гройсман задекларував більше 8 млн гривень від продажу нерухомості

Джерелом доходу вказана компанія "Магігранд"
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман задекларував 8 797 630 гривень доходів від відчуження нерухомого майна.
Гройсман задекларував більше 8 млн гривень від продажу нерухомості Фото: Владислав Мусієнко

Відповідні дані наведено в його декларації на сайті Національного агентства з запобігання корупції.

Повідомлення про зміну в декларації прем'єра датоване 30 грудня.

Вказується, що джерелом доходу є компанія "Магігранд", зареєстрована у Вінниці.

У 2016 році Гройсман продав цьому підприємству нерухомість на суму понад 8 млн гривень. Відзначається, що одним з засновників "Магігранд" значиться дружина прем'єра Олена Гройсман.

Згідно декларації Володимира Гройсмана за 2016 рік, його дохід склав 15,7 млн грн. Більшу частину доходів він отримав від продажу власної земельної ділянки та автомобіля (11,13 млн грн), а також від оренди нерухомості, що належить йому (4,2 млн грн). Зарплата прем'єр-міністра в 2016 році склала 281 тис. грн, ще 154 тис. грн - відсотки за депозитами, розміщеними в українських банках.

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02 01 2018 18:18
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