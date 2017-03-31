Гройсман задекларував дохід понад 15 млн гривень у 2016-му
Згідно з декларацією, заробітна плата Гройсмана у 2016 році становила 281 тис. грн., - повідомляє прес-служба Кабміну.
Також його дохід включає відсотки за депозитами, розміщені в українських банках у розмірі 154 тис. грн.
Велика частина доходу прем'єр-міністра України за 2016-й отримана в результаті відчуження належного йому автомобіля і земельної ділянки, отриманої в результаті поділу ділянки, раніше зазначеної в електронній декларації В. Гройсмана за 2015 рік. Від зазначених операцій голова уряду отримав 11,13 млн грн.
Крім того, 4,2 млн грн доходу було отримано від здачі в оренду належних прем'єрові об'єктів нерухомого майна, "які перебувають у його власності вже багато років".
Тож сумарний дохід прем'єра з вищевказаних джерел за 2016 рік склав 15 млн 765 тис. грн.
"З отриманих доходів Володимир Гройсман виплатив торік понад 1,5 млн грн податків", - повідомляє прес-служба уряду.
Доходи дружини прем'єра Олени Гройсман за 2016 рік склали 1,625 млн грн, з яких 1,4 млн грн - доходи від ведення підприємницької діяльності.
Повідомляють, що 2016 року подружжя Гройсманів не купувало об'єктів нерухомого майна, рухоме майно і нематеріальні активи, декларування яких є обов'язковим згідно із законодавством України. Отримані цього року доходи і більшу частину задекларованої раніше готівки Гройсман і його сім'я розмістили на рахунках в українських банківських установах.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман отримав більше 8 мільйонів гривень доходу від відчуження нерухомості, яке він продав компанії своєї дружини.
У декларації прем’єр зазначив, що своєї столичної нерухомості у нього немає. Натомість Гройсман задекларував, що з 20 січня 2015 року використовує майже 60 квадратних метрів квартири, яка належить тещі Аліні Бурлаці.
Прем’єр-міністр не зміг чітко повідомити, звідки такі гроші на придбання елітної нерухомості у жінки, яка перебуває на пенсії.
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