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Гройсман закликав мерів і голів сільрад прийняти сміття зі Львова

Кабмін готовий виділити 50 млн грн з резервного фонду на облаштування полігону для прийому сміття
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман попросив місцеве самоврядування відгукнутися на прохання мера Львова Андрія Садового, якщо таке надійде, і тимчасово прийняти львівське сміття на своїх муніципальних полігонах.
Гройсман закликав мерів і голів сільрад прийняти сміття зі Львова Фото:Львівська міська рада

"Хочу зараз попросити всю країну: шановні колеги, міські та сільські голови, голови ОДА, якщо до вас, випадково, звернеться голова міста Львова Андрій Іванович Садовий за допомогою у певний період часу з вивезенням сміття зі Львова, я вас дуже прошу, будь ласка, якщо ви можете зробити, допоможіть", – заявив Гройсман на селекторній нараді з підготовки до зими, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У той же час прем'єр підкреслив, що дуже важливо одночасно отримати відповідь від мера Львова, за який час він може вирішити проблему системно – побудувати полігон для прийому сміття на одному із запропонованих у Львівській області 14 земельних ділянок.

Прем'єр додав, що готовий виділити 50 млн грн з резервного фонду Кабміну на облаштування такого полігону.

"Треба вирішити цю проблему, хоче того міська влада чи ні. Запитайте у міської влади, скільки їм потрібно часу, щоб вирішити це питання", - Гройсман звернувся до керівництва Львівської облдержадміністрації.

Нагадаємо, керівник управління охорони здоров'я ЛМР Володимир Зуб повідомив, що через накопичене сміття у Львові виник рекордно високий ризик спалаху кишкових інфекцій.

Комісія з надзвичайних ситуацій Львова в понеділок, 19 червня, повторно попросила Президента Петра Порошенка і Кабінет Міністрів ввести режим надзвичайної екологічної ситуації в місті.

Попереднє звернення Садового залишилося без відповіді. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що допоміг Львову чим зміг.

Відзначимо, що в історії незалежної України було два випадки, коли Президент оголошував надзвичайну екологічну ситуацію, і обидва рази це був Віктор Ющенко. 2008 року через липневий паводок зоною лиха було оголошено окремі райони Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей. 2010 року зоною лиха оголосили Калуш і прилеглі села Кропивники і Сівку-Калуську через негативні наслідки видобутку калійних солей.

У Львові вже рік тривають проблеми з вивезенням сміття. Відколи через пожежу закрили міське звалище, Львів з великими труднощами вивозить сміття на інші полігони.

Сьогодні, 19 червня лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк оголосив голодування на знак протесту проти сміттєвої блокади Львова.

 

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19 06 2017 12:58
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