Гройсман закликав мерів і голів сільрад прийняти сміття зі Львова

Кабмін готовий виділити 50 млн грн з резервного фонду на облаштування полігону для прийому сміття

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман попросив місцеве самоврядування відгукнутися на прохання мера Львова Андрія Садового, якщо таке надійде, і тимчасово прийняти львівське сміття на своїх муніципальних полігонах.

"Хочу зараз попросити всю країну: шановні колеги, міські та сільські голови, голови ОДА, якщо до вас, випадково, звернеться голова міста Львова Андрій Іванович Садовий за допомогою у певний період часу з вивезенням сміття зі Львова, я вас дуже прошу, будь ласка, якщо ви можете зробити, допоможіть", – заявив Гройсман на селекторній нараді з підготовки до зими, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У той же час прем'єр підкреслив, що дуже важливо одночасно отримати відповідь від мера Львова, за який час він може вирішити проблему системно – побудувати полігон для прийому сміття на одному із запропонованих у Львівській області 14 земельних ділянок.

Прем'єр додав, що готовий виділити 50 млн грн з резервного фонду Кабміну на облаштування такого полігону.

"Треба вирішити цю проблему, хоче того міська влада чи ні. Запитайте у міської влади, скільки їм потрібно часу, щоб вирішити це питання", - Гройсман звернувся до керівництва Львівської облдержадміністрації.

Нагадаємо, керівник управління охорони здоров'я ЛМР Володимир Зуб повідомив, що через накопичене сміття у Львові виник рекордно високий ризик спалаху кишкових інфекцій.