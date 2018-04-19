Гройсман закликав готуватися до перепису населення

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про те, що уряду потрібно якомога швидше підготується до проведення перепису населення.

"Потрібно готуватися до перепису населення. Ці підрахунки дадуть нам зрозуміти реальну ситуацію в країні, проблеми розвитку, використання ресурсів. Потрібно це робити максимально швидко", - заявив Гройсман.

Останній раз перепис населення в Україні проводився у 2001 році. Згідно з даними, загальна кількість населення становила 48 млн 457 тис. осіб.

Кабмін розпорядився провести перепис у 2020 році. Мінфін оцінив його вартість в 2,2 млрд грн. Напередодні Кабінет міністрів України створив міжвідомчу комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення.

За встановленою практикою і згідно з рекомендаціями ООН переписи населення у більшості країн світу проводяться раз на десять років.

Верховна Рада України визнала деякі території Донбасу тимчасово окупованими територіями, також такою визнана територія автономної республіки Крим.