Гройсман закликав готуватися до перепису населення
"Потрібно готуватися до перепису населення. Ці підрахунки дадуть нам зрозуміти реальну ситуацію в країні, проблеми розвитку, використання ресурсів. Потрібно це робити максимально швидко", - заявив Гройсман.
Останній раз перепис населення в Україні проводився у 2001 році. Згідно з даними, загальна кількість населення становила 48 млн 457 тис. осіб.
Кабмін розпорядився провести перепис у 2020 році. Мінфін оцінив його вартість в 2,2 млрд грн. Напередодні Кабінет міністрів України створив міжвідомчу комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення.
За встановленою практикою і згідно з рекомендаціями ООН переписи населення у більшості країн світу проводяться раз на десять років.
Верховна Рада України визнала деякі території Донбасу тимчасово окупованими територіями, також такою визнана територія автономної республіки Крим.
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