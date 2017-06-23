Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав народних депутатів зняти з себе недоторканність і стати рівними з усіма перед законом.

"Я глибоко преконаний у тому, що народним депутатам треба читати українське законодавство і бути прикладом для всіх українців щодо дотримання норм чинного законодавства, а не махати своїм мандатом і ходити бравувати своєю недоторканністю", - зазначив Гройсман, повідомляє Укрінформ.

Він закликав депутатів зняти недоторканність і стати рівними перед законом "як і прем'єр-міністр країни, який не має жодної недоторканності".

Нагадаємо, подання про притягнення до кримінальної відповідальності п'ятьох народних депутатів надійшли у Верховну Раду в середу, 21 червня. Спікер парламенту Андрій Парубій направив їх у профільний комітет.