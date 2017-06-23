ПОЛІТИКА НОВИНИПрем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав народних депутатів зняти з себе недоторканність і стати рівними з усіма перед законом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гройсман закликав народних депутатів зняти з себе недоторканність
Гройсман пропонує депутатам стати рівними перед законом
Фото:112.ua
"Я глибоко преконаний у тому, що народним депутатам треба читати українське законодавство і бути прикладом для всіх українців щодо дотримання норм чинного законодавства, а не махати своїм мандатом і ходити бравувати своєю недоторканністю", - зазначив Гройсман, повідомляє Укрінформ.
Він закликав депутатів зняти недоторканність і стати рівними перед законом "як і прем'єр-міністр країни, який не має жодної недоторканності".
Нагадаємо, подання про притягнення до кримінальної відповідальності п'ятьох народних депутатів надійшли у Верховну Раду в середу, 21 червня. Спікер парламенту Андрій Парубій направив їх у профільний комітет.
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