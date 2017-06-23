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Гройсман закликав народних депутатів зняти з себе недоторканність

Гройсман пропонує депутатам стати рівними перед законом
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав народних депутатів зняти з себе недоторканність і стати рівними з усіма перед законом.
Гройсман закликав народних депутатів зняти з себе недоторканність Фото:112.ua

"Я глибоко преконаний у тому, що народним депутатам треба читати українське законодавство і бути прикладом для всіх українців щодо дотримання норм чинного законодавства, а не махати своїм мандатом і ходити бравувати своєю недоторканністю", - зазначив Гройсман, повідомляє Укрінформ.

Він закликав депутатів зняти недоторканність і стати рівними перед законом "як і прем'єр-міністр країни, який не має жодної недоторканності". 

Нагадаємо, подання про притягнення до кримінальної відповідальності п'ятьох народних депутатів надійшли у Верховну Раду в середу, 21 червня. Спікер парламенту Андрій Парубій направив їх у профільний комітет.

 
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23 06 2017 11:35
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