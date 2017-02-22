Гройсман закликав Садового пришвидшити вирішення проблеми зі сміттям
Прем’єр-міністр наголошує, що під час його візиту до Львівськї області, Андрій Садовий вибрав ділянку, на якій буде реалізовано проект нового сміттєпереробного комплексу, однак минулого тижня його ж розпорядженням науково-експертна група цю ділянку забракувала.
“...враховуючи ситуацію, яка складається, і виходячи з того, що проблему потрібно нарешті вирішити, я уже звернувся до Голови ОДА Олега Синютки з проханням допомогти пану Андрію вибрати іншу ділянку, а його самого я б просив пришвидшити свої дії і якнайшвидше перейти до реального вирішення проблеми”, - написав Гройсман на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, що сформована мерією Львова науково-експертна група остаточно визнала, що земельна ділянка в Яворівському районі, передана місту, не годиться для звалища.
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