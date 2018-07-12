Гройсман закликав "вжарити" газзбути "по перше число" за хибні платіжки

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вимагає від профільної Нацкомісії покарати газзбути за недостовірні платіжки.

"Я бачив інформацію в ЗМІ про те, що людям виставляють і чомусь підвищену ціну за газ, більш ніж 8,5 грн, і нараховують якісь непомірні борги. Хочу сказати на всю країну: платіть тільки за фактично спожитий газ, платіть не більш ніж 8,55 грн. Усе інше - це шахрайство з боку постачальних організацій", - заявив Гройсман на засіданні Верховної Ради в п'ятницю.

Він додав, що, згідно з роз'ясненнями НАК "Нафтогаз України", жодних попередніх боргів бути не може.

Прем'єр додав, що має намір звернутися в НКРЕКП зі скаргою на дії облгаззбутів.

"Їх потрібно вжарити по перше число, тому що по-іншому не можна. Вони, монополісти, вже просто сіли всім на шию і звісили ноги", - обурився Гройсман.

Прес-служба "Нафтогазу" раніше заявила, що в листопаді більшість побутових споживачів України отримали від своїх постачальників газу платіжки з донарахуваннями за жовтень і попередженням про донарахування за три попередні роки зі значними сумами.

Газзбути вказали причиною додаткових платежів "наведення об'єму газу в еталонних умовах вимірювання" нібито на вимогу "Нафтогазу". Але компанія жодних вимог не висувала.

Донарахування обертаються подвійною оплатою одних і тих самих об'ємів газу і створенням віртуальних боргів, які в майбутньому завадять перейти споживачам до інших постачальників газу.

Нагадаємо, органи місцевого самоврядування в окремих регіонах України безпідставно завищували тарифи на тепло, в деяких містах – на понад 70%.

Кабінет міністрів України продовжує обговорювати з Міжнародним валютним фондом питання зростання ціни на газ.