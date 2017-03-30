ПОЛІТИКА НОВИНИПрем'єр-міністр України Володимир Гройсман виключає можливість кадрових змін в уряді найближчим часом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гройсман запевняє, що найближчим часом склад Кабміну не зміниться
На думку прем'єра, "хтось видає бажане за дійсне"
Фото: kmu.gov.ua
"Я роблю свою роботу, займаюся реальним сектором економіки... Що стосується зміни уряду, то я вважаю, що це хтось видає бажане за дійсне", - заявив Гройсман у ході робочої поїздки до Житомирської області, інформує "Lb.ua".
Раніше Гройсман з приводу можливих кадрових змін у Кабміні зазначав, що "все можливо", але не підтверджував і не спростовував це.
Нагадаємо, що в лютому 2017 року лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко виступила за відставку Володимира Гройсмана. Основною причиною потреби відставки Гройсмана Тимошенко вважає непрофесійне управління країною.
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30 03 2017 15:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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