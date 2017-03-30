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Гройсман запевняє, що найближчим часом склад Кабміну не зміниться

На думку прем'єра, "хтось видає бажане за дійсне"
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виключає можливість кадрових змін в уряді найближчим часом.
Гройсман запевняє, що найближчим часом склад Кабміну не зміниться Фото: kmu.gov.ua

"Я роблю свою роботу, займаюся реальним сектором економіки... Що стосується зміни уряду, то я вважаю, що це хтось видає бажане за дійсне", - заявив Гройсман у ході робочої поїздки до Житомирської області, інформує "Lb.ua".

Раніше Гройсман з приводу можливих кадрових змін у Кабміні зазначав, що "все можливо", але не підтверджував і не спростовував це.

Нагадаємо, що в лютому 2017 року лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко виступила за відставку Володимира Гройсмана. Основною причиною потреби відставки Гройсмана Тимошенко вважає непрофесійне управління країною.

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