Гройсман запропонував МВФ новий варіант компромісу щодо ціни на газ

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував Міжнародному валютному фонду черговий варіант досягнення компромісу в переговорах про ціни на газ. Він передбачає зокрема монетизацію субсидій, лібералізацію ринку газу та знижку від єдиної ціни на газ для звичайних споживачів.

Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, близьке до українського уряду.

"В уряді наразі очікують реакції МВФ на цей варіант. На думку експертів, якщо в результаті вдасться досягти компромісу, то це буде перемога завдяки жорсткій принциповій переговорній позиції прем'єра та гнучкості в пошуку варіантів її реалізації", – сказав співрозмовник агентства.

З липня 2017 року Україна перебуває в переговорному процесі з МВФ щодо газового питання: фонд наполягає на підвищенні ціни газу для населення, яке, за різними оцінками, може становити від 30% до 60%, у зв'язку зі зростанням цін на міжнародних ринках.

Джерело зазначило, що за цей час українська сторона запропонувала МВФ уже щонайменше вісім варіантів зміни формули ціни на газ, в основі яких дотримання свого часу узгоджених із фондом принципів: сприяння розвитку вільного ринку газу та запобігання відновленню корупційних схем на різниці цін на газ, що процвітали до 2016 року.

"Але в тих випадках, які пропонує уряд, враховується те, що рівень підвищення ціни, на якому наполягає МВФ, непідйомний для звичайних громадян", – наголосив співрозмовник агентства.

За його словами, в уряді погоджувались обговорювати незначне поквартальне підвищення ціни на газ, яке не сильно позначилося б на платіжках громадян, а для найменш забезпечених було б узагалі не відчутним через механізм субсидій. Також пропонувалося зрівняти ціну газу для населення і промисловості, але населенню встановити так звану пільгову ціну на певний соціальний обсяг споживання газу або дати відстрочку підвищення ціни, зазначило джерело. Співрозмовник додав, що серед варіантів була також пропозиція відняти ціну транспортування газу і в ціноутворенні українського газу орієнтуватися на Hub0, а Hub + застосовувати тільки для імпортного газу.

"Однак МВФ не погоджується на жоден із цих варіантів і продовжує висувати Україні ультиматум: або підвищення цін на газ, або відмова від надання чергового траншу, який потрібен, насамперед, для забезпечення своєчасного погашення зовнішніх боргів. Але водночас відмова від обслуговування зовнішнього боргу загрожує для України підривом міжнародної репутації та відчутною економічною кризою", – констатував співрозмовник агентства.

Нагадаємо, в Нацбанку заявляють, що для забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності в середньостроковій перспективі Україна має отримати ще щонайменше 2 транші Міжнародного валютного фонду у межах чинної програми.

У Міжнародному валютному фонді повідомили, що перегляд програми та, відповідно, отримання траншу макрофінансової допомоги відбудеться після виконання Україною всіх її зобов’язань.

Зрив кредитної програми з МВФ може призвести до посилення валютних обмежень.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що упродовж найближчих п'яти років Україна має направити 33 мільярди доларів на обслуговування зовнішнього боргу.