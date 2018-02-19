Гройсман запропонував перевіряти бізнес без попередження

Метою прийняття законопроекту є відновлення повноцінного державного нагляду, у тому числі гірського, і контролю за дотриманням законодавства про працю, зайнятість населення, охорони праці, гігієни праці

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді зняти обмеження на проведення Державною службою з питань праці перевірок дотримання законодавства про працю підприємствами.

Про це йдеться в законопроекті №8045, зареєстрованому в Раді 15 лютого.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що в результаті змін до закону "Про основні принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 3 листопада 2016 року органи контролю втратили право безперешкодної інспекції підприємств.

Натомість, їх зобов'язали завчасно попереджати про відвідування підприємств і проводити інспекцію у присутності керівництва підприємства.

Також повідомляється, що узаконення обмежень при проведенні перевірок у сфері дотримання законодавства з питань праці не дозволяє належним чином і вчасно забезпечувати такі права.

Метою прийняття законопроекту є відновлення повноцінного державного нагляду, у тому числі гірського, і контролю за дотриманням законодавства про працю, зайнятість населення, охорони праці, гігієни праці.

Зазначається, що ефективність нагляду Держпраці може бути забезпечено його раптовістю, можливістю у разі загрози здоров'ю або життю людини зупинити виконання робіт, експлуатації обладнання підвищеної небезпеки.

Нагадаємо, 1 грудня 2017 року президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення зміни до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами при провадженні досудового розслідування", який обмежує тиск правоохоронців на бізнес.

Після шокового періоду, спровокованого втратою частини території і конфліктом на Сході, українська економіка почала зростати, але недостатньо.