Гройсман запропонував рішення щодо Міністерства з питань ветеранів

За його словами, він зустрічався з групою народних депутатів і обговорив з ними створення міністерства з питань ветеранів

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що оскільки парламентська коаліція поки не може визначитися з кандидатурою на роль очільника міністерства з питань ветеранів, він пропонує реорганізувати державну службу, яка буде опікуватися цим питанням.

"Насправді в коаліції ще відпрацьовується питання щодо узгодженої кандидатури на позицію міністра. Це ще займе, напевно, певний період часу. Але я думаю, що ні ветерани, ні їхні проблеми не можуть чекати", - сказав Гройсман на засіданні Кабінету міністрів у середу, інформує "Українська правда".

Запропонував інший варіант, який зміг би чітко визначити підходи до вирішення проблем ветеранів і політики у цій сфері, зазначив він.

У найближчі тижні уряд може запропонувати реформу державної служби, яка вже готова опікуватися цим питанням, але поки що залишається без керівника, пояснив прем'єр.

"Я запропонував нашим ветеранам, щоб внесли узгоджену кандидатуру керівника такої служби. Якщо це буде представник із органів влади, ми зможемо одразу його перевести рішенням уряду і розпочати системно працювати над вирішенням проблем і формуванням політики у цій сфері", - сказав він.

На його думку, це одне із самих швидких рішень.

Вже на наступному тижні Кабмін може розпочати прийняття перших необхідних рішень щодо реорганізації державної служби з питань ветеранів і "створити потужну інституцію, у якій будуть зосереджені, у тому числі і фінансові ресурси для формування політики у цій сфері", додав Гройсман.

Нагадаємо, представники націоналістичних угруповань з прапорами своїх організацій прийшли до Кабінета міністрів України. Активісти вимагають створити міністерство ветеранів.