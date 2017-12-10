Гройсман засумнівався у психічному здоров'ї президента Чехії

"Здорова людина ніколи такого не заявить. А глибоко психічно хвора - можливо"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав божевільною пропозицію президента Чехії Мілоша Земана відмовитися від Криму в обмін на компенсацію від Росії.

"Деякі голови держав дозволяють собі не дуже шанобливо ставитися до України. Україна - велика країна, 45-мільйонна нація, і нікому не дозволено звертатися до нас якось нешанобливо. Я хотів би тут відзначити недавню заяву президента Чехії. Знаєте, здорова людина ніколи такого не заявить. А глибоко психічно хвора - можливо", - сказав він у коментарі 112 каналу.

Прем'єр-міністр сказав, що, на відміну від президента Земана, чехи - прекрасні люди, які є друзями українського народу.

"Але серед такої прекрасної нації є ті, хто собі дозволяє божевільні заяви", - сказав Гройсман.

Нагадаємо, президент Чеської Республіки Мілош Земан вважає втрату Україною Криму "завершеною справою" та пропонує владнати її за допомогою виплат Україні.

В Україні з обуренням сприйняли висловлювання президента Мілоша Земана під час його виступу на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.