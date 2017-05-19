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Гройсман заявляє, що незадоволений темпами реорганізації управління "Укрзалізниці"

За його словами, корпоратизацію все одно необхідно проводити
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що незадоволений темпами корпоратизації ПАТ "Укрзалізниця" за останній рік.
Гройсман заявляє, що незадоволений темпами реорганізації управління "Укрзалізниці" Володимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

"Нам необхідно корпоратизувати "Укрзалізницю". Я, до речі, незадоволений, що за цей рік нічого не зроблено в цьому питанні, абсолютно незадоволений, і мене це дуже засмучує", – сказав Гройсман під час зустрічі з представниками Європейської бізнес асоціації в Києві, повідомляє "Сегодня".

За його словами, корпоратизацію все одно необхідно проводити.

Нагадаємо, що міністр інфраструктури Володимир Омелян висловив голові уряду Володимиру Гройсману своє занепокоєння ініціативою МЕРТ щодо зміни статуту і перепідпорядкування "Укрзалізниці". Водночас Омелян також наголосив на низькій результативності роботи глави "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна. Омелян нагадав, що під час конкурсу з обрання очільника підприємства голосував проти Бальчуна. І, за його словами, не помилився, так як "впродовж першого місяця переконався, що ми отримали примхливого шоумена, а не акулу з РКР Карго".

В свою чергу, глава "Укрзалізниці" Войцех Бальчун відповів міністру, що публічна полеміка у стилі "сам дурень" не для нього та наголосив, що "позитивних змін не бачить тільки сліпий".

Однак Гройсман під час засідання уряду в середу публічно підтримав голову "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна в конфлікті з міністром Володимиром Омеляном.

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