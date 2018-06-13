Гройсман заявив про підготовку силовиками провокацій проти Кабміну

Прем'єр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу заявив, що силові структури готують проти нього й інших членів уряду провокації.

"Я зневажаю тих, хто сьогодні руйнує основи нашої економіки. Я просив би, щоб мене персонально почули сьогодні всі ті, хто кришує нелегальний бізнес, контрабанду, нелегальний доступ товарів на українські ринки. Я підкреслюю, що вони носять сьогодні погони, вони є діючими представниками правоохоронної системи. Я знаю, що ви обговорюєте мої слова і мої позиції з цього приводу і мою непохитність. Я знаю, що ви готуєте провокації проти прем'єр-міністра, уряду і міністрів. Але я підкреслюю, що ви все повинні служити державі - не мені, не комусь іншому, а державі", - сказав Гройсман, інформує LB.ua.

Прем'єр поскаржився, що закон "Маски-шоу стоп!" в низці регіонів саботують.

"Ми бачимо, що в деяких регіонах 20-30% рішень відбувається за процедурою, а всі інші як брали пачками, так і беруть. Я вважаю, що це абсолютно неприпустимо", - сказав він.

Голова уряду запропонував внести законопроект про зміни в цей закон. Вони наділять підприємства правом ініціювати службові розслідування проти правоохоронців, які проводили незаконні обшуки, і стягувати з них матеріальний збиток.