Гройсман заявив про підготовку силовиками провокацій проти Кабміну
"Я зневажаю тих, хто сьогодні руйнує основи нашої економіки. Я просив би, щоб мене персонально почули сьогодні всі ті, хто кришує нелегальний бізнес, контрабанду, нелегальний доступ товарів на українські ринки. Я підкреслюю, що вони носять сьогодні погони, вони є діючими представниками правоохоронної системи. Я знаю, що ви обговорюєте мої слова і мої позиції з цього приводу і мою непохитність. Я знаю, що ви готуєте провокації проти прем'єр-міністра, уряду і міністрів. Але я підкреслюю, що ви все повинні служити державі - не мені, не комусь іншому, а державі", - сказав Гройсман, інформує LB.ua.
Прем'єр поскаржився, що закон "Маски-шоу стоп!" в низці регіонів саботують.
"Ми бачимо, що в деяких регіонах 20-30% рішень відбувається за процедурою, а всі інші як брали пачками, так і беруть. Я вважаю, що це абсолютно неприпустимо", - сказав він.
Голова уряду запропонував внести законопроект про зміни в цей закон. Вони наділять підприємства правом ініціювати службові розслідування проти правоохоронців, які проводили незаконні обшуки, і стягувати з них матеріальний збиток.
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