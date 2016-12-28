Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Гройсман заявив про проведення земельної реформи до 2020 року

Прем'єр проводить засідання уряду
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що в Україні до 2020 року повинна бути проведена земельна реформа.
Гройсман заявив про проведення земельної реформи до 2020 року Володимир Гройсман2.Фото:КМУ.

Гройсман анонсував проведення до 2020 року земельної реформи, - повідомив прем'єр під час засідання уряду, яке транслював телеканал "112 Україна".

"Ми в бюджеті на 2017 рік дуже чітко передбачили наші пріоритети. Тобто в нас є сектори, які можуть бути дуже серйозними, міцними для потенційного зростання. У тому числі агропромисловий комплекс, який теж повинен бути реформований. Ми вважаємо, що до 2020 року ми повинні зробити з вами якісну земельну реформу в інтересах українських громадян і нашої держави. Ми повинні з вами стимулювати розвиток агропромислового комплексу через різні програми підтримки. І цього року ми вже будемо мати з вами і підтримку тваринництва, і підтримку садівництва, і підтримку сільськогосподарського машинобудування", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, Верховна Рада України продовжила мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення як мінімум до 1 січня 2018 року.

Раніше, президент України Петро Порошенко заявив, що у 2017 році наявні об'єднані територіальні громади (ОТГ) отримають можливість використати близько 9 мільярдів гривень на важливі проекти - лікарні, дороги, котельні.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 12 2016 11:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Українська зовнішня і внутрішня політика - непослідовна, розбалансована і неузгоджена

Українська зовнішня і внутрішня політика - непослідовна, розбалансована і неузгоджена

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.