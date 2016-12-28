Гройсман заявив про проведення земельної реформи до 2020 року
Гройсман анонсував проведення до 2020 року земельної реформи, - повідомив прем'єр під час засідання уряду, яке транслював телеканал "112 Україна".
"Ми в бюджеті на 2017 рік дуже чітко передбачили наші пріоритети. Тобто в нас є сектори, які можуть бути дуже серйозними, міцними для потенційного зростання. У тому числі агропромисловий комплекс, який теж повинен бути реформований. Ми вважаємо, що до 2020 року ми повинні зробити з вами якісну земельну реформу в інтересах українських громадян і нашої держави. Ми повинні з вами стимулювати розвиток агропромислового комплексу через різні програми підтримки. І цього року ми вже будемо мати з вами і підтримку тваринництва, і підтримку садівництва, і підтримку сільськогосподарського машинобудування", - сказав прем'єр.
Нагадаємо, Верховна Рада України продовжила мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення як мінімум до 1 січня 2018 року.
Раніше, президент України Петро Порошенко заявив, що у 2017 році наявні об'єднані територіальні громади (ОТГ) отримають можливість використати близько 9 мільярдів гривень на важливі проекти - лікарні, дороги, котельні.
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