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Гройсман заявив, що міг би вирішити питання автівок на "євробляхах" за місяць

Прем'єр-міністр зазначив, що він виступає за рівні умови для всіх
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що якби парламент делегував вирішення питання автівок на іноземних номерах Кабміну, це зробили б протягом місяця.
Гройсман заявив, що міг би вирішити питання автівок на "євробляхах" за місяць Фото: prm.ua

Про це він заявив в ході Години запитань до уряду 23 березня, трансляцію вів офіційний канал "Рада".

У відповідь на питання нардепа від "Самопомочі", голови підкомітету з питань митної справи та удосконалення Митного кодексу податкового комітету ВР Тетяни Острікової щодо авто на іноземній реєстрації, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що міг би швидко вирішити проблему у Кабміні.

"Я знаю, що ви дуже ретельно опікуєтесь цим питанням у комітеті. І ми готови брати участь, щоб це питання можно було врегулювати законодавством України. Якщо ви делегуєте право уряду врегулювати це питання, я його врегулюю протягом одного місяця. Але якщо мова йде про те, що воно має бути врегульовано в рамках парламенту, то звісно, тут потрібна позиція профільного комітету, в якому ви ведете дискусію з асоціацією", - сказав Гройсман.

Він зазначив, що є прихильником рівних умов для всіх.

"Які це будуть умови - давайте разом вирішувати в рамках парламенту. Ми готові долучатись до дискусії і готові займати конструктивну позицію. Якщо український парламент більшістю голосів ухвалить рішення в спосіб прийняття постанов Кабміну врегулювати це питання, я це зроблю протягом місяця", - заявив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, сімнадцять мешканців Перемишля і околиць є власниками 12,5 тисяч автомобілів, які їздять Україною.

Загалом, згідно з інформацією ДФС України, станом на 31 січня 2018 року на території України загалом перебуває майже 425,4 тисяч транспортних засобів з іноземною реєстрацією. З них з порушенням терміну – понад 246,4 тисяч авто.

 

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23 03 2018 11:41
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