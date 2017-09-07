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Гройсман заявив, що освітню реформу буде проведено у визначені терміни

На реформу освіти необхідно 87 млрд гривень, повідомив прем'єр
Кабінет міністрів України, як і планував, почне реформу освіти в Україні у визначені строки, а кошти на впровадження змін будуть шукати як всередині держави, так і ззовні, залучаючи до цього процесу міжнародних партнерів.
Гройсман заявив, що освітню реформу буде проведено у визначені терміни Фото: Владислав Мусієнко

“Щоб зробити повноцінну реформу освіти нам потрібно 87 млрд грн. Ми будемо все робити для того, щоб знайти ці кошти як всередині країни, так і з зовнішніх джерел, – сказав прем'єр Володимир Гройсман в ефірі одного з телеканалів у неділю, повідомляє прес-служба уряду.

"Я хочу, щоб українська дитина мала доступ до якісного дитячого садку, якісної повнокомплектної, з повними технологічними рішеннями школи, щоб вчитель мав нормальну заробітну плату і вищу освіту було якісним з точки зору підготовки кадрів", - додав він.

Прем'єр нагадав, що піднімав питання розвитку освіти в Україні під час міжнародної конференції з питань реформ в Лондоні і розповів про вже зроблені у цьому напрямку кроки, зокрема, щодо підвищення зарплат вчителям.

"Наше завдання робити реформу освіти. Ми без неї не зможемо рухатися вперед. Освіта - інвестиції в наших дітей та молодь. Це найкраще, що ми повинні зробити", - сказав він.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що реалізація реформи освіти обійдеться в 3 млрд дол., і Україна наразі не може собі її дозволити, тому реформу буде пролонговано.

Нагадаємо,  Фінляндія допоможе Україні реформувати середню освіту. Такої домовленості було досягнуто в ході робочого візиту міністра освіти і науки Лілії Гриневич до Фінляндії.

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09 07 2017 23:56
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