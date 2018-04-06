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Гройсман погрожує відставкою, якщо Рада не проголосує за Антикорупційний суд, - ОНОВЛЕНО

Парламент завтра продовжить розгляд у другому читанні законопроекту про Вищий антикорупційний суд
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що подасть у відставку, якщо Верховна Рада не ухвалить законопроект про Антикорупційний суд.
Гройсман погрожує відставкою, якщо Рада не проголосує за Антикорупційний суд, - ОНОВЛЕНО Фото: unn.com.ua

"Я як прем’єр-міністр України прийняв для себе рішення, - якщо цей суд, справедливий, незалежний (Антикорупційний суд, - ред.), не буде утворено, я складу із себе повноваження прем’єр-міністра України і піду у відставку", - сказав Гройсман під час брифінгу в понеділок.

Згідно з планом роботи на пленарний тиждень, у вівторок 5 червня депутати продовжать розглядати поправки до законопроекту № 7440 про Вищий антикорупційний суд. Всього їх 1927, за середу-четвер на минулому пленарному тижні встигли пройти 1274 поправки.

Оновлення.

Представник Кабінету Міністрів у парламенті Вадим Денисенко (фракція "Блок Петра Порошенка") уточнив ультиматум прем'єра. За його словами Гройсман подасть у відставку, якщо закон про антикорупційний суд не буде ухвалено у четвер, 7 червня.

"Хочу розвіяти всі інсинуації. Прем'єр-міністр Володимир Борисович Гройсман сказав, що він подасть у відставку в разі, якщо не буде проголосовано цей законопроект, який зараз ми розглядаємо у Верховній Раді. Тому якщо в четвер не будуть набрані голоси, прем'єр подає заяву про відставку", - сказав Денисенко в ефірі телеканалу "112 Україна".

24 травня народні депутати України розглянули 1273 з 1927 поправок до законопроекту "Про Вищий антикорупційний суд".

Нагадаємо, парламент почав розглядати законопроект "Про Вищий антикорупційний суд" у середу, 23 травня. Остаточної домовленості з Міжнародним валютним фондом щодо основних поправок наразі немає. Зокрема, про роль Громадської ради міжнародних експертів під час добору суддів до антикорупційного суду.

25 квітня Кабінет міністрів України схвалив законопроект про Антикорупційну стратегію на 2018-2020 роки, яка передбачає створення Вищого антикорупційного суду (АКС).

1 березня Рада прийняла законопроект про Антикорупційний суд у першому читанні. Президент Петро Порошенко закликав не зволікати з прийняттям цього закону і порадив не виходити за рамки Конституції під час його доопрацювання.

Законопроект є критично важливою вимогою для отримання п'ятого траншу кредиту МВФ.

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04 06 2018 19:19
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