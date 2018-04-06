Гройсман погрожує відставкою, якщо Рада не проголосує за Антикорупційний суд, - ОНОВЛЕНО

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що подасть у відставку, якщо Верховна Рада не ухвалить законопроект про Антикорупційний суд.

"Я як прем’єр-міністр України прийняв для себе рішення, - якщо цей суд, справедливий, незалежний (Антикорупційний суд, - ред.), не буде утворено, я складу із себе повноваження прем’єр-міністра України і піду у відставку", - сказав Гройсман під час брифінгу в понеділок.

Згідно з планом роботи на пленарний тиждень, у вівторок 5 червня депутати продовжать розглядати поправки до законопроекту № 7440 про Вищий антикорупційний суд. Всього їх 1927, за середу-четвер на минулому пленарному тижні встигли пройти 1274 поправки.

Оновлення.

Представник Кабінету Міністрів у парламенті Вадим Денисенко (фракція "Блок Петра Порошенка") уточнив ультиматум прем'єра. За його словами Гройсман подасть у відставку, якщо закон про антикорупційний суд не буде ухвалено у четвер, 7 червня.

"Хочу розвіяти всі інсинуації. Прем'єр-міністр Володимир Борисович Гройсман сказав, що він подасть у відставку в разі, якщо не буде проголосовано цей законопроект, який зараз ми розглядаємо у Верховній Раді. Тому якщо в четвер не будуть набрані голоси, прем'єр подає заяву про відставку", - сказав Денисенко в ефірі телеканалу "112 Україна".