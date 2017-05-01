Гройсман заявив, що у нього кожен день є робочим

Прем'єр хоче зайнятися спортом, проте не може знайти на це час

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що він працює без вихідних.

"Сплю по-різному, залежно від того, коли закінчується робочий день. А закінчитися він може і о першій, і о другій, і о третій ночі", - сказав Гройсман, інформує "Укрінформ".

Прем'єр-міністр заявив, що він працює в режимі "нон-стоп", тому не є "совою" чи "жайворонком".

"Я "нон-стоп". Звісно, потім, залежно від того, коли завершилась попередня доба, якщо завершую о 3-й годині ночі, можу розпочати не о 9-й, а о 10-й годині наступний робочий день. Але іноді, якщо є потреба, і знову о 8-й. Так, теж буває - повернувся ближче до світанку, але о 8-й маєш бути на роботі. Сам себе коригуєш, тому немає робочих чи вихідних. Постійно робочий день. Тому важко "переключатись", як ви кажете, але поки що так", – сказав прем'єр.

Також прем'єр зізнався, що хотів би більше часу приділяти спорту.

"Зараз - мало. Звісно, треба було б якусь частину часу викроювати на спорт, я це відчуваю. Але поки що не виходить. Нормалізуємо ситуацію в країні, увійдемо в нормальний режим, все буде добре, тоді можна буде знаходити більше можливості, аби тримати себе у формі", – сказав Гройсман.

Нагадаємо, що держсекретар КМУ Володимир Бондаренко розповів, що сума, яку глава уряду Володимир Гройсман отримує "на руки" зі всіма надбавками, становить 35 тисяч гривень.