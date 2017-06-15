Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Гройсман заявив, що всеохопного е-декларування не буде

Уряд не підтримує запуск системи загального декларування доходів
Уряд Володимира Гройсмана не підтримує запуск системи загального декларування доходів у середньостроковій перспективі.
Гройсман заявив, що всеохопного е-декларування не буде Фото: nazk.gov.ua

"Наш Уряд не підтримує запуск системи загального декларування доходів в середньостроковій перспективі", - повідомив Гройсман у Twitter.

За його словами, цієї системи запроваджено не буде.

Раніше повідомлялося, що у проекті Бюджетної резолюції на 2018-2020 роки було вказано, що Кабінет міністрів України вважає своїм пріоритетом запровадження загального декларування доходів і витрат фізичних осіб, і пропонує перейти на нього вже з 2019 року.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 06 2017 15:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.