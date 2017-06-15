Гройсман заявив, що всеохопного е-декларування не буде

Уряд Володимира Гройсмана не підтримує запуск системи загального декларування доходів у середньостроковій перспективі.

"Наш Уряд не підтримує запуск системи загального декларування доходів в середньостроковій перспективі", - повідомив Гройсман у Twitter.

За його словами, цієї системи запроваджено не буде.

Наш Уряд не підтримує запуск системи загального декларування доходів в середньостроковій перспективі. Цієї системи запроваджено не буде. pic.twitter.com/nYeVlbt6jY — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 15 июня 2017 г.

Раніше повідомлялося, що у проекті Бюджетної резолюції на 2018-2020 роки було вказано, що Кабінет міністрів України вважає своїм пріоритетом запровадження загального декларування доходів і витрат фізичних осіб, і пропонує перейти на нього вже з 2019 року.