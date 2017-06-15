CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУряд Володимира Гройсмана не підтримує запуск системи загального декларування доходів у середньостроковій перспективі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гройсман заявив, що всеохопного е-декларування не буде
Уряд не підтримує запуск системи загального декларування доходів
Фото: nazk.gov.ua
"Наш Уряд не підтримує запуск системи загального декларування доходів в середньостроковій перспективі", - повідомив Гройсман у Twitter.
За його словами, цієї системи запроваджено не буде.
Наш Уряд не підтримує запуск системи загального декларування доходів в середньостроковій перспективі. Цієї системи запроваджено не буде. pic.twitter.com/nYeVlbt6jY— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 15 июня 2017 г.
Раніше повідомлялося, що у проекті Бюджетної резолюції на 2018-2020 роки було вказано, що Кабінет міністрів України вважає своїм пріоритетом запровадження загального декларування доходів і витрат фізичних осіб, і пропонує перейти на нього вже з 2019 року.
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15 06 2017 15:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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