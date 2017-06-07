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Гройсман: Зовнішній борг України - 80% ВВП

Це величезне навантаження на нашу країну, - зауважив прем’єр
Розмір зовнішнього державного боргу України дорівнює 80% ВВП країни.
Гройсман: Зовнішній борг України - 80% ВВП Фото:rbc.ua

"80% внутрішнього валового продукту дорівнює зовнішній державний борг. Це величезне навантаження на нашу країну. Дефіцит бюджету Пенсійного фонду має 5% ВВП", - сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на конференції з питань реформ в Україні, що проходить у Лондоні, повідомляє Укрінформ.

За його словами, Україні доводиться витрачати багато коштів на безпеку та оборону через агресію з боку Росії. Є й інші виклики, які доводиться долати, додав Гройсман.

Нагадаємо, сукупний державний (прямий) і гарантований державою борг України в лютому 2017 року зріс до 1,941 трлн грн або на 71,76 млрд дол.

Протягом трьох років, 2017-2019, Україна повинна сплатити $14 млрд за зовнішніми боргами.

 
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06 07 2017 15:54
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