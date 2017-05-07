Гройсман зустрінеться з Ротшильдом у Лондоні
Володимир Гройсман і Натаніель Джейкобом Ротшильд зустрінуться в приватному клубі "5 Hertford Street".
Про це йдеться в програмі візиту Гройсмана.
Нагадаємо, що за інформацією Bloomberg, МВФ відклав виділення Україні чергового траншу допомоги. П’ятий транш фінансової допомоги від МВФ розміром $1,9 млрд буде виділений Україні не раніше осені цього року.
Довідка: Натаніель Чарльз Джейкоб Ротшильд, 4-й барон Ротшильд - представник династії Ротшильдів, глава лондонської гілки Ротшильдів в даний час (c 1990 року). Прапраправнук Натана Майера Ротшильда. Ази банківської справи він почав осягати в 1963 році. Швидко домігся в цій справі великих успіхів. Лондонська трастова корпорація Rothschild Investment Trust Corporatiоn (одна зі структур банкірcкого будинку "Ротшильд і сини", що знаходилася під його наглядом з 1970 року) за п'ять років збільшила свій резервний фонд з $66 млн до $230 млн.
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