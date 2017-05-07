Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Гройсман зустрінеться з Ротшильдом у Лондоні

Згідно з програмою, зустріч відбудеться ввечері 6 липня
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час свого робочого візиту до Лондона проведе зустріч з банкіром, політиком Натаніель Джейкобом Ротшильдом 6 липня.
Гройсман зустрінеться з Ротшильдом у Лондоні Фото: Владислав Мусієнко

Володимир Гройсман і Натаніель Джейкобом Ротшильд зустрінуться в приватному клубі "5 Hertford Street". 

Про це йдеться в програмі візиту Гройсмана.

Нагадаємо, що за інформацією Bloomberg, МВФ відклав виділення Україні чергового траншу допомоги. П’ятий транш фінансової допомоги від МВФ розміром $1,9 млрд буде виділений Україні не раніше осені цього року.

Довідка: Натаніель Чарльз Джейкоб Ротшильд, 4-й барон Ротшильд - представник династії Ротшильдів, глава лондонської гілки Ротшильдів в даний час (c 1990 року). Прапраправнук Натана Майера Ротшильда. Ази банківської справи він почав осягати в 1963 році. Швидко домігся в цій справі великих успіхів. Лондонська трастова корпорація Rothschild Investment Trust Corporatiоn (одна зі структур банкірcкого будинку "Ротшильд і сини", що знаходилася під його наглядом з 1970 року) за п'ять років збільшила свій резервний фонд з $66 млн до $230 млн.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 07 2017 15:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.