Гройсман може поставити перед парламентом питання про звільнення Данилюка, - ЗМІ

На засіданні Кабінету Міністрів відбулася перепалка між міністром фінансів Олександром Данилюком і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

"Під час засідання Данилюк у досить ультимативній формі зажадав призначити собі п'ятого заступника, подання на якого зроблено давно. Гройсман у такій самій жорсткій манері відповів, що не робитиме цього. На що Данилюк сказав, що нехай у такому разі на нього самого готують подання на відставку", - розповіли присутні на засіданні міністри, інформує LB.ua.

За словами джерел, зі слів Гройсмана можна було зрозуміти, що саме так він і зробить - поставить перед парламентом питання про звільнення Данилюка.

"Якщо хочуть, нехай звільняють. Сам я у відставку не піду - не така я людина", - заявив Данилюк.

"І все ж я наполягаю на тому, щоб Мінфін був повністю укомплектований і працював відповідно до законодавства", - резюмував міністр.

Нагадаємо, що в серпні генпрокурор Юрій Луценко направив лист Гройсману з вимогою звільнити міністра фінансів Данилюка.

Причиною звернення до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав неможливість підвищити зарплати прокурорам у вересні через дії міністра фінансів.

Генеральна прокуратура України підозрює міністра фінансів Олександра Данилюка в ухиленні від сплати податків.

Олександр Данилюк вважає, що справа проти нього "активно проштовхується".