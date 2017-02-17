Група депутатів просить Конституційний Суд роз’яснити чи відповідає Конституції діючий мораторій на землю

Група народних депутатів та економічних експертів звернулися до Конституційного Суду за роз’ясненням щодо відповідності Конституції діючого мораторію на землю.

Конституційне подання щодо конституційності п. 14, 15 розділу Х “Перехідні положення” Земельного кодексу України підписано 47 народними депутатами при необхідних 45.

"Направлення такого конституційного подання має на меті лібералізацію ринку землі шляхом визнання багаторічного мораторію таким, що порушує конституційні права громадян", - заявляють його ініціатори.

Автори подання вбачають низку порушень у нормах Земельного кодексу, які обмежують права не тільки власників землі, але і всіх громадян України які мають конституційне право власності на землю, але позбавлені можливості її придбання. Також, на їхню думку, мораторієм порушено право на підприємницьку діяльність та достатній життєвий рівень. «Конституція не дозволяє звуження обсяг прав і свобод при прийнятті нового законодавства, але фактично встановлення мораторію законом призводить до обмеження конституційного права на власність, яке включає право розпоряджатися своїм майном, та порушує принцип рівності прав, адже під дію мораторію потрапляють лише деякі види земельних ділянок», - стверджують автори документу.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко підписав закон щодо продовження мораторія на продаж сільськогосподарських земель до 1 січня 2018 року.

За оцінками експертів, дія мораторію наносить економічні збитки для всієї країни. Продовження мораторію на один рік — це мінус 3 млрд. дол. для економіки, мораторій до 2022 року — мінус 69 млрд. дол.

Ініціатор конституційного подання Олексій Мушак є також автором законопроекту “Про обіг земель сільськогосподарського призначення”, яким пропонується відкрити ринок землі та запровадити низку запобіжників проти надмірної концентрації землі в руках одного власника та проти купівлі землі за заниженою ціною. Законопроектом також пропонується заблокувати корупційні схеми купівлі землі, які склалися впродовж дії мораторію з 2001 року.

Розгляд такого подання має відбутися впродовж 6 місяців.