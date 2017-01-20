Група депутатів просить НАЗК перевірити відпочинок Ляшка в Таїланді

Інформація про купівлю квитків повинна була бути внесена до Реєстру декларацій

Народні депутати з різних фракцій звернулися до Національного агентства з питань запобігання корупції з проханням перевірити відпочинок глави фракції радикальної партії Олега Ляшка в Таїланді з огляду на те, що він не внесе Відповідні відомості до Єдиного державного реєстру декларацій.

"В депутатських зверненні йдеться про опублікованих на одному з інтернет-ресурсів авіаквитка, придбаних нардепом Олегом Ляшком і його супутником, загальна вартість яких в обидва напрямки на одну людину перевищує граничний розмір придбання майна, інформація про який повинна бути внесена до Реєстру декларацій. Зокрема , відзначається, що в разі придбання авіаквитків на суму понад 100 тис. грн депутат був зобов'язаний в 10-денний термін з моменту їх купівлі письмово повідомити про це в Національне агентство з подальшим внесення цієї інформації до Реєстру декларацій", - повідомляє сайт НАЗК.

Автори депутатського запиту зазначають: "За результатами пошуку в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, станом на 13 січня 2017 року повідомлення про відповідні істотні зміни в майновому стані народного депутата України Олега Ляшка відсутня, що може свідчити в порушенні закону України "про запобігання корупції".

Група депутатів просить перевірити обставини і факт покупки авіаквитків, а також невнесення інформації про зміну майнового стану до Реєстру декларацій і відповідних чином відреагувати на можливе правопорушення.

Чи буде НАЗК проводить перевірку, в повідомленнях не вказано.

Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про початок другої хвилі електронного декларування.